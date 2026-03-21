Un nuevo revés emocional sacude a Trent Alexander-Arnold

La prensa británica ha revelado que Trent Alexander-Arnold, futbolista del Real Madrid de 27 años, ha terminado su relación con la modelo e influencer Estelle Behnke, de 25.

Tras 18 meses juntos, la pareja ha decidido separarse de mutuo acuerdo, según confirmaron fuentes cercanas al Daily Mail.

Los rumores sobre su romance comenzaron en noviembre de 2024, poco después de que el jugador pusiera fin a su relación con Iris Law, hija del actor Jude Law.

Desde entonces, Trent y Estelle habían mantenido una relación discreta pero estable, marcada por el apoyo mutuo durante la adaptación del futbolista a su nueva vida en España.

Trent Alexander Arnold y su novia en la presentación del futbolista con el Real Madrid. / SPORT

Estelle, un apoyo clave en la etapa madridista de Trent

Estelle Behnke acompañó a Alexander-Arnold en su llegada a Madrid tras su fichaje procedente del Liverpool en junio.

Según la periodista irlandesa Laura Fox, la modelo fue una figura importante en el proceso de adaptación del jugador, ayudándole a asentarse en un entorno completamente nuevo.

Pese a ello, la relación no logró superar las exigencias profesionales y personales de ambos. Una fuente cercana a la pareja explicó que "la ruptura fue difícil, pero tanto Trent como Estelle sabían que era lo mejor".

Trent Alexander Arnold y su novia en las gradas del Santiago Bernabéu. / SPORT

Un final cordial, aunque con señales de distanciamiento

En Inglaterra confían que ambos mantendrán una relación amistosa tras la ruptura.

Sin embargo, algunos gestos recientes apuntan a un distanciamiento más marcado, como el hecho de que ambos se hayan dejado de seguir en redes sociales.

Aun así, las fuentes consultadas insisten en que la ruptura se ha producido desde el respeto y el agradecimiento por el tiempo compartido.

"Compartieron momentos especiales, pero sus caminos se separan"

Según The Sun, personas del entorno de la pareja describen la relación como una etapa llena de cariño y experiencias compartidas.

"Compartieron momentos especiales. Pero toman caminos separados, llenos de amor y agradecimiento por las experiencias vividas juntos", señaló una fuente.

Noticias relacionadas

El mismo informante añadió que ambos llevan vidas muy ocupadas y que, con el tiempo, llegaron a la conclusión de que la relación no podría sostenerse a largo plazo.