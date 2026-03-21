Un inmenso socavón en Brasil no impide el primer triunfo de Márquez

Nunca se fueron. Ducati y Marc Márquez, arrolladores campeones el pasado año, han vuelto, siguen ahí, con más o menos oposición pero, después de sufrir un tropiezo en Buriram (Tailandia), donde las Aprilias de Marc Bezzecchi y Raúl Fernández, más la KTM de Pedro Acosta, le propinaron un buen cachete, este sábado, en la carrera al 'sprint' del Gran Premiode Brasil, donde se corría 22 años después del último GP, la pareja roja volvió a demostrar que, nada más comenzar el campeonato, sigue siendo la principal favorita para repetir título.

La jornada fue tremendamente movida y, sí, el circuito que recibió el visto bueno tan solo en la tarde del jueves, es decir, todo demasiado precipitado, en efecto, vivió, desde el mismo jueves, un montón de lluvias, que, al final, tras la celebración de la 'quali', ganada por el italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), viniendo desde la Q1, provocaron, incomprensiblemente al ceder el subsuelo de la pista, un inmenso socavón en la recta, que, por suerte, no estaba en la trazada de los pilotos y, por tanto, su pudo tapar para que se reanudase la actividad y poder correr la prueba al 'sprint'.

La carrera, o al menos esta primera prueba cortita, demostró que Ducati sigue ahí ("jamás, nunca, nos rendimos y siempre, siempre, tenemos ganas de superarnos y, sí, hoy la victoria era vital, importantísima", señaló Gigi Dall'Igna, gurú de Borgo Panigale, al celebrar el doblete de Márquez y 'Digan'), que Aprilia no siempre podrá ganar las carreras con la facilidad como lo hizo 'Bezz' en Tailandia y, sobre todo, que Pedro Acosta (KTM), que aún sigue siendo líder del Mundial de MotoGP, deberá ser muy regular y, sí, empezar a ganar carreras, cosa que aún no ha hecho en dos años y pico en MotoGP, para aspirar a la corona de 'Il Cannibale'.

"Era muy importante volver a ganar, era vital para Ducati y para todos nosotros. Ya dije, en Tailandia, que aún no estaba recuperado físicamente de mi hombro derecho. Ahora ya empiezo a estar mejor, pero esto es muy largo y cuesta mucho, mucho, ganar en MotoGP" Marc Márquez — Piloto de Ducati y nueve veces campeón del mundo

La salida fue claramente para Di Giannantonio y, como siempre, el arrollador Fabio Quartararo y su inferior Yamaha V4 se colaron por delante del mayor de los Márquez y de Bezzecchi. Transcurridas las primeras vueltas parecía que el pupilo de Valentino Rossi sería capaz de escaparse, pero era solo un proyecto de escapatoria. Nada más superar Márquez a el 'Diablo' y, transcurridas las mitas de las 15 vueltas que tenía la prueba, Márquez apretó de firma, se fue acercando vuelta a vuelta a 'Digan', al que superó claramente, a tres vueltas del final, beneficiándose, en efecto, de un par de errores del italiano, víctima de tener detrás al nueve veces campeón del mundo.

"Es mi primer triunfo, cierto, pequeño, cortito, de sábado tras coronarme en Japón el pasado año, pero es una victoria muy importante, no solo para mí, no, no, que va, que va, también para los míos, para Ducati, que demuestra que siempre estamos en la pelea", señaló Marc Márquez. "Dije que en Tailandia no estaba al cien por cien, sigo sin estar a tope fisicamente de mi hombro derecho, pero sí estoy mucho mejor, aunque espero mejorar. Era vital, importantísimo ganar hoy y lo hemos conseguido. Mañana, domingo, será otra historia, pues 'Digan' va muy, muy, fuerte aquí. Esto solo acaba de empezar, pero empezamos a recuperar la sonrisa".

Marc Márquez saluda a la afición brasileño, hoy, en Goiania tras su primer triunfo del año. / DORNA TV

La carrera, además de la reaparición a lo grande, como siempre, de Marc Márquez, además del pinchazo de las dos Aprilia que había volando en Tialandia, la de 'Bezz' y Raúl Fernández, además del desfallecimiento del 'Tiburón de Mazarrón', tuvo como gran e inmenso protagonista a un resucitado Jorge Martín (Aprilia), que dejó atrás, en las primeras vueltas, a 'Bezz' y acabó tercero "cuando, hace unos meses, apenas me podía llevar la cuchara a la boca". Ni que decir tiene que 'Martinator' tenía razones suficientes para sentirse el `piloto más feliz de la atareada tarde brasileño.

Clasificación 'sprint': 1. Marc Márquez (Ducati), 19 minutos 41.982 segundos; 2. Fabio Di Giannantonio (Ducati), a 0.213 segundos; 3. Jorge Martín (Aprilia), a 3.587 segundos; 4. Marco Bezzecchi (Aprilia), a 4.061 segundos y 5. Ai Ogura (Aprilia), a 4.994 segundos.

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Mundial de MotoGP: 1. Pedro ACOSTA (España), 33 puntos; 2. Marc BEZZECCHI (Italia), 31; 3. Jorge MARTÍN (España), 25; 4. Raúl FERNÁNDEZ (España), 23; 5. Ai OGURA (Japón), 22 y 6. Marc MÁRQUEZ (España), 21.