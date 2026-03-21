Flick no se pronuncia sobre la continuidad de Cancelo y Rashford: "Todo puede pasar"

De los cuatro jugadores que acaban contrato el próximo 30 de junio, dos son cedidos: João Cancelo y Marcus Rashford. Hansi Flick tendrá que pronunciarse sobre su continuidad, habida cuenta de que los dos se incorporaron al Barça como recambios que cubrieran eventualidades. Los otros dos jugadores con Robert Lewandowski, que tiene 37 años, y Andreas Christensen, que ha recibido una oferta compensatoria del club para continuar porque se ha pasado gran parte de la temporada lesionado.

"Tenemos tiempo de sobra para decidir, habrá un Mundial y un largo descanso", respondió Flick para evitar pronunciarse sobre el futuro que aguarda a Cancelo y Rashford en el Barça. Se ha acostumbrado el entrenador, igual que todos sus colegas, a vivir en la incertidumbre hasta el último del mercado para saber cuál será la composición definitiva de la plantilla.

Rashford, a la derecha, en un rondo con Lamine Yamal, Eric y Ferran. / Valentí Enrich / SPO

La salida de las selecciones

Cancelo y Rashford han sido convocados con Portugal e Inglaterra, respectivamente, en el nuevo éxodo que se vivirá este lunes con el parón de los campeonatos. Joan Garcia se irá por primera vez con España, ya que no sufre ninguna lesión y jugará ante el Rayo este domingo (14 horas), pero no Eric, que permanecerá en el banquillo, con molestias musculares.

Flick aseguró que no teme el virus FIFA y sufra algún lesionado para el tramo final de la temporada. Se esforzó en ser "positivo", aunque carezca de motivos. Siempre tuvo que asumir alguna pérdida. "También les va bien para desconectar de la rutina y volver con más energía", valoró. Pero no se sacará de encima la inquietud hasta que los ausentes regresen.

Hansi Flick, en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano. / Dani Barbeito / SPO

"Necesitamos a todos los jugadores hasta el final y creo en todos. Cancelo y Rashford nos dan muchísima calidad, pero aún no sabemos qué pasará esta temporada. Tenemos que esperar. Puede pasar de todo", divagó Flick, ante el papel que puedan desempeñar los dos.

Caminos inversos

Cancelo inició a los 31 años en su segunda etapa en el Barça cedido por el Al Hilal. Después de apariciones intermitentes se ha consolidado en la alineación como titular en los últimos cinco partidos; en parte por las lesiones de Alejandro Balde y Jules Kounde, en parte por sus aportaciones ofensivas. El Barça le acogerá si recibe la carta de libertad del Al Hilal, que pagó alrededor de 25 millones al Manchester City en 2024.

Noticias relacionadas

Rashford (28 años) recaló en verano prestado por el Manchester United, donde vivía marginado y sin opciones de reintegrarse en el equipo. Ni con Erik ten Hag ni con Rubem Amorim, los dos últimos entrenadores que tuvo en Old Trafford. El acuerdo de cesión, al parecer, incluye una opción de compra de 30 millones. Al contrario que Cancelo, su protagonismo en el equipo ha decaído y suma dos partidos seguidos sin disputar un minuto.