El Baxi Manresa sucumbe en casa con el Murcia (86-90)

Un imperial David DeJulius, autor de 35 puntos, permitió al UCAM Murcia asaltar el Nou Congost tras vencer al Baxi Manresa por 86-90. DeJulius, con un magnífico 7 de 10 en tiros de dos, estuvo bien acompañador por Jonah Radebaugh (20 puntos y cinco triples anotados). En el Baxi Manresa dio una insuficiente réplica Álex Reyes, con 19 puntos y otros cinco triples.

El UCAM Murcia arrancó de la mano de un acertado Radebaugh desde la larga distancia, para provocar el primer tiempo muerto de los locales (2-10). Tras el parón, los catalanes mejoraron sus prestaciones en ambos lados de la pista, pero los murcianos continuaron con la iniciativa, hasta que Reyes redujo la desventaja (15-18) al final del primer cuarto.

Ferran Bassas y Jonah Radebaugh, durante el partido de la jornada 23 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Ucam Murcia. / Siu Wu / EFE

Pese a la mejoría de los del Bages, el Murcia abrió una nueva brecha, esta vez mediante David DeJulius, que abrió y amplió la brecha en el marcador (27-34) que volvió a corregir Reyes antes del descanso (37-36).

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La historia se repitió en la reanudación, con un estirón visitante (41-48) y la reacción local en la que Agustín Ubal dio al vuelta al marcador (49-48). El intercambio duró hasta el último cuarto. Un triple de Michael Forrest dio una amplia ventaja al quinteto visitante (68-76) y otro buen parcial comandado por Retin Obasohan devolvió la incertidumbre (77-78). Sin embargo, varias pérdidas de balón condenaron al Baxi Manresa en el último minuto.

Hugo Benítez, defendido por el base jamaicano Michael Forrest durante el partido del Nou Congost. / Siu Wu / EFE