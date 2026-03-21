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LIGA ENDESA

El Baxi Manresa sucumbe en casa con el Murcia (86-90)

Las pérdidas en el último tramo condenaron al quinteto manresano, que no pudo frenar a un inspirado DeJulius (35 puntos)

El pívot nigeriano del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu machaca una canasta durante el partido de la jornada 23 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Ucam Murcia.

El pívot nigeriano del Baxi Manresa Kaodirichi Akobundu-Ehiogu machaca una canasta durante el partido de la jornada 23 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Ucam Murcia. / Siu Wu / EFE

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Un imperial David DeJulius, autor de 35 puntos, permitió al UCAM Murcia asaltar el Nou Congost tras vencer al Baxi Manresa por 86-90. DeJulius, con un magnífico 7 de 10 en tiros de dos, estuvo bien acompañador por Jonah Radebaugh (20 puntos y cinco triples anotados). En el Baxi Manresa dio una insuficiente réplica Álex Reyes, con 19 puntos y otros cinco triples.

El UCAM Murcia arrancó de la mano de un acertado Radebaugh desde la larga distancia, para provocar el primer tiempo muerto de los locales (2-10). Tras el parón, los catalanes mejoraron sus prestaciones en ambos lados de la pista, pero los murcianos continuaron con la iniciativa, hasta que Reyes redujo la desventaja (15-18) al final del primer cuarto.

Ferran Bassas y Jonah Radebaugh, durante el partido de la jornada 23 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Ucam Murcia.

Ferran Bassas y Jonah Radebaugh, durante el partido de la jornada 23 de la Liga Endesa entre el Baxi Manresa y el Ucam Murcia. / Siu Wu / EFE

Pese a la mejoría de los del Bages, el Murcia abrió una nueva brecha, esta vez mediante David DeJulius, que abrió y amplió la brecha en el marcador (27-34) que volvió a corregir Reyes antes del descanso (37-36).

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La historia se repitió en la reanudación, con un estirón visitante (41-48) y la reacción local en la que Agustín Ubal dio al vuelta al marcador (49-48). El intercambio duró hasta el último cuarto. Un triple de Michael Forrest dio una amplia ventaja al quinteto visitante (68-76) y otro buen parcial comandado por Retin Obasohan devolvió la incertidumbre (77-78). Sin embargo, varias pérdidas de balón condenaron al Baxi Manresa en el último minuto.

Hugo Benítez, defendido por el base jamaicano Michael Forrest durante el partido del Nou Congost.

Hugo Benítez, defendido por el base jamaicano Michael Forrest durante el partido del Nou Congost. / Siu Wu / EFE

Baxi Manresa, 86 - UCAM Murcia, 90

Manresa: Benitez (7), Brooks (7), Reyes (19), Knudsen (5), Oriola (6) -cinco inicial-; Akobundu (6), Bassas (-), Ubal (14), Steinbergs (7), Paulicap (4) y Obasohan (11).

Murcia: DeJulius (35), Radebaugh (20), Nakic (-), Falk (2), Cacok (4) -cinco inicial-; Forrest (13), Saint-Roos (5), Cate (4), López (-), Diagné (2), Martin (3) y Ennis (2).

Parciales: 15-18, 22-18, 31-32, 18-22.

Árbitros: Arnau Padrós, Sergio Manuel y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador Oriola (min. 37) y al visitante Cacok (min. 38).

Pabellón: Nou Congost (4.836 espectadores).

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