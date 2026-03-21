LIGA ENDESA
El Baxi Manresa sucumbe en casa con el Murcia (86-90)
Las pérdidas en el último tramo condenaron al quinteto manresano, que no pudo frenar a un inspirado DeJulius (35 puntos)
Un imperial David DeJulius, autor de 35 puntos, permitió al UCAM Murcia asaltar el Nou Congost tras vencer al Baxi Manresa por 86-90. DeJulius, con un magnífico 7 de 10 en tiros de dos, estuvo bien acompañador por Jonah Radebaugh (20 puntos y cinco triples anotados). En el Baxi Manresa dio una insuficiente réplica Álex Reyes, con 19 puntos y otros cinco triples.
El UCAM Murcia arrancó de la mano de un acertado Radebaugh desde la larga distancia, para provocar el primer tiempo muerto de los locales (2-10). Tras el parón, los catalanes mejoraron sus prestaciones en ambos lados de la pista, pero los murcianos continuaron con la iniciativa, hasta que Reyes redujo la desventaja (15-18) al final del primer cuarto.
Pese a la mejoría de los del Bages, el Murcia abrió una nueva brecha, esta vez mediante David DeJulius, que abrió y amplió la brecha en el marcador (27-34) que volvió a corregir Reyes antes del descanso (37-36).
La historia se repitió en la reanudación, con un estirón visitante (41-48) y la reacción local en la que Agustín Ubal dio al vuelta al marcador (49-48). El intercambio duró hasta el último cuarto. Un triple de Michael Forrest dio una amplia ventaja al quinteto visitante (68-76) y otro buen parcial comandado por Retin Obasohan devolvió la incertidumbre (77-78). Sin embargo, varias pérdidas de balón condenaron al Baxi Manresa en el último minuto.
Baxi Manresa, 86 - UCAM Murcia, 90
Manresa: Benitez (7), Brooks (7), Reyes (19), Knudsen (5), Oriola (6) -cinco inicial-; Akobundu (6), Bassas (-), Ubal (14), Steinbergs (7), Paulicap (4) y Obasohan (11).
Murcia: DeJulius (35), Radebaugh (20), Nakic (-), Falk (2), Cacok (4) -cinco inicial-; Forrest (13), Saint-Roos (5), Cate (4), López (-), Diagné (2), Martin (3) y Ennis (2).
Parciales: 15-18, 22-18, 31-32, 18-22.
Árbitros: Arnau Padrós, Sergio Manuel y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por cinco faltas personales al jugador Oriola (min. 37) y al visitante Cacok (min. 38).
Pabellón: Nou Congost (4.836 espectadores).
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