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Fútbol sala

El Barça arrolla al Viña Albali (7-1) y avanza en la Copa de España

El equipo azulgrana, liderado en los cuartos por Antonio Pérez, se medirá este sábado con el Palma Futsal en busca de una plaza en la final.

Touré (derecha) celebra el primer gol del Barça, este viernes.

Touré (derecha) celebra el primer gol del Barça, este viernes. / FCB

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El Barça, liderado por Antonio Pérez, elegido mejor jugador en el último Europeo de selecciones, no dio opción al Viña Albali FS en el último partido de cuartos de final de la Copa de España y lo goleó (7-1) gracias a su calidad y experiencia en este tipo de torneos.

El jiennense Antonio Pérez fue clave al anotar dos tantos (segundo y cuarto) y dar la asistencia del quinto ante un rival que acabó hundido por la clara superioridad azulgrana, que este sábado buscará un puesto en la final de Granada ante el Illes Balear Palma Futsal (21:30 horas).

Calidad y experiencia

El Viña Albali salió a la pista con un planteamiento valiente ante un Barça que supo aguantar y apeló a su calidad y experiencia para resguardar la meta de Dídac Plana, que estuvo acertado al detener un lanzamiento de Carrasco y otro de Álex Fonseca,

El conjunto que entrena Marlon Velasco completó unos diez minutos iniciales esperanzadores, pero apareció el brasileño Jean Pierre Guisel Costa, Pito, que fabricó el primer gol a base de empuje, que le permitió ceder atrás al francés Touré para batir a Borja Puerta.

Ese tanto cambió el dibujó del partido y el Barça creció, monopolizó la posesión del balón y generó ocasiones ante la meta valdepeñera.

Exhibición en la segunda parte

En una larga jugada, en la que los azulgranas no se cansaron de tocar, llegó el 2-0 en una perfecta maniobra de Antonio Pérez, con un colocado disparo después de un regate de dentro a fuera.

El Barça se exhibió en el segundo periodo, marcó los tiempos del juego, fue efectivo y no acusó cargarse de faltas en los primeros minutos.

El gol de Pito, al minuto del segundo periodo después de una gran jugada del argentino Luciano Gauna, fue determinante porque el 3-0 le dio confianza al conjunto de Javi Rodríguez y dejó ya sin respuesta a su rival.

Así, al gol de Pito, le sucedieron el segundo de Antonio Pérez y los tantos de Erik Martel y Adolfo, que pusieron el 6-0, Nicolás Marrón hizo el gol del Viña Albali, y Luciano Gauna redondeó el 7-1 definitivo en una exhibición del Barça en el segundo periodo.

Ficha técnica:

Barça: Dídac Plana, Luciano Gauna, Matheus, Erik y Pito-cinco inicial-, Antonio Pérez, Joao Víctor, Adolfo, Touré, Sergio González, Fits, Erik Martel, Catela y Miquel Feixas.

Viña Albali: Borja Puerta, Boyis, Carrasco, Matheus Torres y Naranjo-cinco inicial-, José Mario, Nicolás Marrón, Joao Silveira, Álex Fonseca, Pato y Lucas Cézar,

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Goles: 1-0. Min.9: Touré. 2-0. Min. 16: Antonio Pérez. 3-0. Min. 21. Pito. 4-0. Min.25: Antonio Pérez. 5-0. Min.30: Erik Martel. 6-0. Min. 33: Adolfo. 6-1. Min. 37: Nicolás Marrón. 7-1. Min. 40: Luciano Gauna.

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