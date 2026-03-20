FÚTBOL
El egipcio Mo Salah, baja contra España en el amistoso en el RCDE Stadium
La selección regresa a Catalunya con un amistoso contra Egipto en el RCDE Stadium
El entrenador del Liverpool, Arne Slot, confirmó este viernes que Mohamed Salah se perderá el partido del sábado ante el Brighton & Hove Albion, pero remarcó que confía en su regreso tras el parón internacional. Eso significa que se perderá también el partido amistoso contra España en el RCDE Stadium, en el regreso de la selección española a Catalunya.
"Está lesionado y no estará disponible para mañana. Lo bueno para el Liverpool es que tenemos el parón internacional, aunque son malas noticias para Egipto, que no podrá convocarle. Salah ha demostrado que puede recuperarse más rápido que otros jugadores porque se cuida muy bien. Esperemos tenerle con nosotros tras el parón", explicó el técnico neerlandés en la rueda de prensa previa al duelo.
El egipcio, que viene de marcar contra el Galatasaray y alcanzar el medio centenar de goles en la Liga de Campeones, sufrió su peor racha goleadora en su carrera en la Premier League desde su llegada en 2017, al estar diez jornadas consecutivas sin ver puerta hasta que marcó frente al Wolverhampton Wanderers.
La pasada temporada fue el máximo goleador y el mejor pasador en la Premier League con 29 goles y 18 asistencias, además de ser elegido mejor futbolista del campeonato y terminar cuarto en el Balón de Oro, mientras que en la presente campaña únicamente ha marcado cinco goles y ha dado seis asistencias, aunque hay que tener en cuenta que se perdió un mes de competición por la Copa África.
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