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MUNDIAL DE MOTOGP

Márquez: "¿Si lo de Bezzecchi y Acosta es real? ¡Ya lo era el año pasado!"

Las lluvias (torrenciales) amenazan el Gran Premio de Brasil, que vuelve al calendario del Mundial de motociclismo 21 años después, aunque todo parece indicar que es más el ruido que las nueces. De momento. A partir de hoy, Marc Márquez y Ducati tratarán de acortar las distancias que Marco Bezzecchi (Aprilia) y Pedro Acosta (KTM) demostraron en Tailandia.

Marc Márquez celebra correr en Brasil, luciendo la bandera del país que recibe, este fin de semana, al Mundial.

Marc Márquez celebra correr en Brasil, luciendo la bandera del país que recibe, este fin de semana, al Mundial. / ALEJANDRO CERESUELA

Emilio Pérez de Rozas

Emilio Pérez de Rozas

BARCELONA
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Todo el mundo espera y desea que la segunda cita del Mundial de motociclismo, que arranca hoy en el circuito de Goiania, en Brasil, no sufra la inclemencias del tiempo que aparecieron nada más llegar al nuevo trazado mundialista, cuando un diluvio tremendo inundó algunas partes (no importantes) del Autódromo Internacional Ayrton Senna.

A todos los pilotos les gusta, así, a primera vista, el circuito y, como es cortito y podrán dar muchas vueltas, todos consideran que lo memorizarán rápidamente. “Ya todos sabemos qué partes nos benefician y/o nos gusta para nuestro tipo de pilotaje y nuestras motos. Yo las tengo clarísimas, ya las veréis mañana en los cronos”, aseguró Marc Márquez (Ducati), que asegura que llega a Brasil con el hombro derecho mucho más recuperado y en buena forma para pelear, como dice él siempre, “por el podio y, si se tercia, por la victoria”.

El brasileño Diogo Moreira (Honda), flamante campeón de Moto2, vive su fin de semana más feliz.

El brasileño Diogo Moreira (Honda), flamante campeón de Moto2, vive su fin de semana más feliz. / ALEJANDRO CERESUELA

Preguntado por Izaskun Ruiz, DAZN, si creía que el extraordinario papel del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), cómodo ganador del GP de Tailandia, y el murciano Pedro Acosta (KTM), triunfador por penalización del propio MM93, de la prueba al ‘sprint’ del sábado del mismo gran premio, era real, el mayor de los Márquez Alentá no se lo pensó dos veces: “¿Real?, claro que es real, ya lo fue en las últimas cinco carreras de la pasada temporada y lo ha sido, por descontado, en la primera cita de este año. Son dos grandes pilotos”.

Como siempre, el campeonísimo de Ducati tiene razón. ‘Bezz’ ganó los dos últimos grandes premios de 2025 (Portugal y Valencia) y ha ganado en Tailandia, mientras que el ‘tiburón de Mazarrón’ logró tres podios en el ‘sprint’ final de la pasada temporada, con dos brillantísimo segundos puestos en Indonesia (donde Bezzecchi lesionó a Márquez sin querer) y en Malasia.

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Es por eso que Márquez cree que Ducati y él están trabajando muy duro para recuperar el dominio en la parrilla de MotoGP. “Durante el 2025, todo el mundo hablaba de que Aprilia y KTM estaban llegando, pues bien, ya está aquí ¿no?, así que nosotros, que no hemos dejado de trabajar ni un solo día, debemos trabajar aún más y mejor para volver a tener opciones de ganar carreras”.

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