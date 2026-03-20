ACTUALIDAD AZULGRANA
El Manchester United no quiere negociar el precio de Marcus Rashford
El club inglés se aferra a la cláusula no obligatoria de 30 millones para la venta del delantero inglés
Gotean desde Inglaterra las informaciones que indican que el Manchester United no quiere negociar el precio pactado con el FC Barcelona por Marcus Rashford. Según publica el Manchester Evening News y corrobora Press Association, el club de Old Trafford se aferra a la opción de compra no obligatoria de 30 millones de euros.
El delantero inglés, de 28 años, cedido al conjunto azulgrana hasta final de temporada, interesa al Barça, que desea adquirirlo en propiedad. El último en confirmarlo fue el presidente electo Joan Laporta esta semana en sus entrevistas radiofónicas después de ganar las elecciones presidenciales. "Marcus lo está haciendo muy bien, con goles y asistencias. Intentaremos, en nombre del interés del Barça, de que continúe con nosotros", dijo.
El FC Barcelona querría pactar un precio rebajado, pero el United, por el momento, se planta. El delantero tiene contrato hasta 2028 con el club inglés, en el que se formó como jugador desde la infancia, pero vería con buenos ojos su permanencia definitiva en la plantilla de Hansi Flick. Ha marcado 10 goles en 38 partidos en todas las competiciones con el líder de la liga española por ahora, pero su participación en minutos se ha reducido en los últimos encuentros.
Rashford no contaba para nada con el anterior entrenador del United, Ruben Amorim, quien ya facilitó su cesión al Aston Villa primero y al Barça después, y falta ver las intenciones del actual, de Michael Carrick. Desde Inglaterra informan que el United querría recuperarlo y venderlo al mejor postor en caso de no llegar a un acuerdo con la entidad azulgrana.
Si finalmente es convocado por Thomas Tuchel con Inglaterra, el Mundial podría ser un buen escaparate. De momento, lo ha incluido en la lista de 35 jugadores dada a conocer este viernes para dos amistosos, ante Uruguay y Japón. Es la penúltima antes de la definitiva.
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