Ciclismo
Evenepoel, bloqueado por la nieve en el Teide, busca como volar a Barcelona y correr la Volta
El campeón olímpico se encuentra en el parador del monte tinerfeño y espera que se desbloqueen las carreteras afectadas por la borrasca Therese.
Carlos García
La borrasca Therese no causa los estragos previstos en Tenerife, pero sí está afectando a algunos deportistas de élite. Es el caso de Remco Evenepoel, concentrado en la isla desde hace casi tres semanas y que se ha visto atrapado en el Parador de Las Cañadas a causa de las grandes nevadas caídas en El Teide en estas últimas horas. La prensa flamenca indica que el corredor ya ha encontrado una solución.
El belga, vigente campeón del mundo de contrarreloj, y oro olímpico en París 2024 tanto contra el cronómetro como en ruta, tenía la intención de abandonar la Isla este sábado para volar hasta Barcelona, toda vez tiene previsto participar en la Voltaa, que arranca el lunes en Sant Feliu de Guíxols. Sin embargo, su programa corre serio peligro ya que las carreteras que conectan el Parador con el resto de la Isla se encuentran cerradas a causa de las heladas y la nieve.
Atrapados
"Estamos atrapados en el Teide por segundo día a causa de la nieve. Nadie puede subir ni bajar. Teníamos previsto volar a Barcelona mañana (para la carrera), pero no estoy seguro de que lo podamos hacer", escribían en su perfil de Instagram tanto el propio Evenepoel como su esposa, Oumi Rayane, que lo acompaña en la isla desde el miércoles. "¿Alguien sabe cómo podemos hacer para ir al aeropuerto", cuestionaban también ambos.
En la misma situación que Evenepoel se encuentra todo el equipo que lo ha acompañado estos días en su concentración en Tenerife. "No hay manera de salir del Teide. Bloqueado por algunos días más. Cuando vas a las montañas tienes que estar preparado para cualquier cosa", indica Dan Lorang, uno de los entrenadores del Red Bull-BORA-hansgrohe, equipo de Remco. "Pero con buena gente alrededor, la vida se hace más fácil", añade en relación también a David Geeroms y Dario Kloeck, auxiliar y mecánico, respectivamente, del conjunto alemán.
En la presente campaña Evenepoel acumula ya siete triunfos, entre ellos la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana. Al margen de la Volta, su propósito es correr las tres clásicas de Las Ardenas, antes del que debería ser su gran propósito del año, el Tour.
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