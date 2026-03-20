El Espanyol se conjura para ganar a toda costa: "En la vida hay que mirar adelante, no valen las excusas aunque sean obvias"

En otra semana marcada por la rabia y la indignación después del enésimo escándalo arbitral, el Espanyol encara otra oportunidad para romper su maldición de 2026. Al cuadro perico se le acumulan las estadísticas negativas: no gana desde el 22 de diciembre de 2025 en San Mamés, acumula tres meses y medio sin vencer en casa (desde el 7 de diciembre contra el Rayo) y solo ha sumado 4 de los 33 últimos puntos. Ante el Getafe, este sábado (16.15 horas) no se puede fallar. Los blanquiazules se han conjurado para ganar a toda cosa.

Tumbar al cuadro madrileño en el templo de Cornellà y sumar el primer triunfo de 2026 sería la mejor forma de encarar el parón de selecciones con cierta calma. También serviría para aliviar algunos de los robos sufridos, el más reciente el de Palma de Mallorca, reconocido incluso por el CTA, que confirmó una falta previa al gol del empate balear que vio todo el universo excepto el árbitro De Burgos Bengoetxea.

"Estamos fuertes"

"En la vida hay que mirar adelante. Lo de Mallorca ya no tiene remedio. Nos fastidió porque teníamos el partido bastante controlado hasta la expulsión y el empate. Darle vueltas no tiene sentido. Estamos fuertes, con ganas de ganar. Creo que merecemos más en esta segunda vuelta, pero en el fútbol y en la vida las cosas vienen como vienen", reflexionó este viernes Manolo González.

La consigna es clara: solo vale el triunfo y la plantilla se ha conjurado para lograrlo. "Siempre es importante ganar. Llegaríamos a los 40 puntos, volveríamos a vencer en casa y nos sentiríamos ganadores. No hay que "mirar más allá", agregó el técnico, que espera un duelo intenso ante el bloque de Bordalás. "Hay que ganarlo con fútbol. El Getafe te exige que estés al límite. La palabra ganar no nos la hemos quitado nunca de la cabeza. Hay que insistir, trabajar y que el equipo no se caiga a nivel mental y futbolístico".

Manolo recordó su experiencia en otras categorías y se mostró confiando en salir de esta crisis con persistencia. "No hay que ponerse nerviosos ni volvernos locos. Dentro de la normalidad hay que ganar, algo que quizá suceda el día que menos lo mereces. Son muchos años entrenando que hacen que hayas pasado estas situaciones".

Tres salidas seguidas

El episodio de Son Moix se queda en la lista negra de agravios. Son puntos que jamás se podrán recuperar y toca centrarse en el Getafe, al que ya superó el Espanyol en el Coliseum en la primera vuelta con un gol de Cabrera (0-1). Aquel triunfo ocurrió el pasado 13 de diciembre, cuando todo salía de cara. El bloque catalán ganaba incluso jugando mal. Ahora tropieza hasta jugando bien.

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La victoria se necesita más que nunca, sobre todo mirando a un horizonte con tres visitas seguidas al Betis, Barça y Rayo, algo que tampoco agrada a Manolo. "Es otra cosa en la que la Liga o la Federación perjudican al Espanyol. Son cosas que no tienen sentido, que vuelven a pasar y que pasarán una y otra vez", concluyó.