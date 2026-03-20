Deportes
El derbi en el Camp Nou ya tiene fecha y hora
El Espanyol visitará el nou Camp Nou, ya con capacidad para 62.000 personas en apenas unas semanas. La liga ya ha hecho oficial los horarios de la jornada 31, a la cual pertenece el último derbi catalán de la temporada entre los pericos y el Barça. Los equipos de Manolo González y Hansi Flick se darán cita el próximo sábado 11 de abril a las 18:30 horas de la tarde.
El último derbi, en el RCDE Stadium, estuvo marcado por el polémico regreso de Joan García a la que fue su casa durante años. La tensión de los días previos no se notó apenas en el campo, pese a que el Barça terminó imponiendose por 0-2. Durante gran parte del encuentro, el Espanyol compitió bien y generó ocasiones, pero se encontró con un gran rendimiento del portero culé Joan García, que fue decisivo con varias paradas para mantener el empate inicial.
En la segunda mitad, el Barcelona logró romper el equilibrio gracias a los cambios: Dani Olmo abrió el marcador y poco después Robert Lewandowski sentenció el derbi. El conjunto blaugrana mostró mayor pegada en los momentos clave, lo que le permitió llevarse tres puntos importantes para seguir en lo alto de LaLiga, mientras que el Espanyol se quedó sin premio pese a su esfuerzo.
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