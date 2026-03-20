El Barça aparece en el desfile de la LaLiga, pero no vestirá camiseta retro por su contrato con Nike

La próxima jornada 31 será muy especial para el fútbol español. LaLiga ha organizado una iniciativa para rendir homenaje a la historia de sus equipos, los cuales lucirán camisetas inspiradas en el pasado durante el fin de semana que va del 10 al 13 de abril. De los 42 equipos que conforman la LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, 38 participarán en la primera jornada retro de la historia de la competición, además del comité de árbitros. Madrid, Barça, Rayo y Getafe son los cuatro clubes que no formarán parte de este viaje al pasado, aunque el club azulgrana sí apareció en el desfile que se celebró este jueves en la Fashion Night de Madrid.

Durante la jornada 31 de Primera y la jornada 35 de Segunda, los clubes vestirán nuevas equipaciones retro inspiradas en modelos históricos de su trayectoria. Por tanto, no serán réplicas exactas del pasado, sino nuevos diseños que ya se han podido observar en la pasarela de este jueves, así como se ha conocido la historia detrás de cada una de ellos. Un evento al que acudió el Barça a pesar de no abrazar la propuesta por completo, y donde un modelo se paseó con la equipación del año pasado que conmemora el 125º aniversario. A pesar de mostrar su voluntad en colaborar con LaLiga, finalmente Nike no llegará a tiempo de producir las camisetas y la plantilla de Hansi Flick vestirá su indumentaria habitual.

El modelo que representó al Barça en el desfile de este jueves. / J.A.SIRVENT MD

La intención del Barça tardó en manifestarse y ahora la marca que fabrica sus camisetas le ha comunicado al club que no les da tiempo a diseñar una equipación retro y elaborar todo el proceso de producción y venta necesarios. La alternativa de vestir una camiseta que no fuese Nike quedó descartada de raíz, pues el contrato impide que los futbolistas azulgranas salten al terreno de juego con otra equipación que no lleve el isotipo de la empresa estadounidense. Fue por eso que en el desfile sí participó, pero con la equipación de la temporada 2024/25 de Nike. En el pasado, el club catalán vistió Meyba (1980-1992), Kappa (1992-1998) y Mont-halt (1968-1979), y ahora deberá esperar a la próxima oportunidad para competir con uniforme vintage bajo la marca Nike, con la que tiene contrato hasta 2038.

Escaparate cultural

Definida como “la colección que nunca pasará de moda” por Jaime Blanco, director de Oficina de Clubes de LALIGA, esta jornada trata de una "propuesta que convierte la historia de los clubes en tendencia contemporánea." Según la competición, presentar a sus clubes a través de su legado histórico en La Gran Semana de la Moda Española, servirá como "escaparate perfecto para proyectar esa identidad más allá del terreno de juego y situar el fútbol en el centro de la conversación cultural y creativo”. Además de las equipaciones, la jornada retro implicará a clubes, talentos, leyendas, patrocinadores y distintos actores del ecosistema LALIGA, acompañados de una experiencia audiovisual que incorporará grafismos adaptados al estilo retro, como por ejemplo los marcadores que aparecen por televisión.

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Héctor Bellerín y Aitor Ruibal posan con la equipación retro del Betis. / Real Betis Balompié

Cada club ha optado por centrarse en una época en concreto de su trayectoria en el fútbol español a la hora de dibujar sus equipaciones. En el caso del Atlético de Madrid, se ha remontado a los años en que lucía los colores azul y blanco para vestir a Mario Suárez en la pasarela con la camiseta que ya usaron durante la temporada 2023/24. El Athletic Club de Bilbao y el Levante han seguido los pasos del Barça con un estampado bicolor, mientras que Deportivo Alavés ha honrado a su 'Equipo Glorioso' que disputó la final de la Copa de la UEFA en 2001. Villarreal y Mallorca han viajado hasta finales del siglo pasado para conservar sus colores, y la gran excepción ha sido el Betis, que ha mezclado varias décadas para crear un único modelo.