Fútbol femenino
Reedición de la final en terreno desconocido: la Copa de la Reina ya tiene contendientes
Barça y Atletico de Madrid se verán las cara en la final copera en Las Palmas
Barça y Atlético de Madrid ya reservan sus billetes para estar el 16 de mayo en Las Palmas. Ambos equipos volverán a vivir la final de la Copa de la Reina, esta vez en un campo que hasta la fecha no ha acogido nunca el máximo partido de la competición copera femenina hasta la fecha. La Federación Española, que anunció la sede hace unas semanas, ha querido dar margen a los aficionados para organizar el viaje más largo hasta el momento para la final de la Copa de la Reina.
El estadio canario, inaugurado el 8 de mayo de 2003 y reformado en 2014, tiene una capacidad para más de 32.000 espectadores. Las colchoneras fueron el primer equipo en lograr la clasificación tras imponerse, tanto en la ida como en la vuelta, al CD Tenerife por la mínima. Gio, en la ida, y Synne Jensen, en el duelo de vuelta, grabaron su nombre en los goles que sellaban el billete a la séptima final del equipo colchonero.
Este jueves, fue el Barça quien consiguió vencer al Badalona, que tras un primer duelo sin goles sí sentenció la eliminatoria en su feudo con un doblete de Alexia y sumando los tantos de Kika y Pajor. Fueron los tantos que daban una victoria que permitirá al combinado dirigido por Pere Romeu defender título en su 14ª final.
Final repetida
La final será la reedición de la cita del año pasado, que se disputó en Huesca. Las azulgranas se impusieron con un doblete de Claudia Pina, quien le daba al Barça su 43ª Copa de la Reina, esta vez ante el equipo colchonero. Este escenario espera repetir el Barça, que volverá a encontrarse con el mismo rival en el partido decisivo por el trofeo.
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