Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesIránSorteo ONCE Día del PadreLa SagreraIndraProfesores y médicosBCEBarcelonaSagrada FamiliaSandro RosellKoundéPearl HarborDía del PadreFlotilla CubaFallas de ValenciaChuck NorrisRyanair
instagramlinkedin

Óbito

Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España

Fallece el exentrenador de porteros Silvino Louro.

Fallece el exentrenador de porteros Silvino Louro. / EFE

EFE

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

En su etapa en el cuerpo técnico del conjunto madridista ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

En su etapa como futbolista jugó en el Vitoria de Setúbal, el Vitoria Guimaraes, Desportivo Aves, Benfica y Salgueiros, y fue internacional en 23 ocasiones.

Noticias relacionadas

Como entrenador de porteros trabajó en la selección nacional, Oporto, Chelsea, Inter Milán y Real Madrid, en los que preparó a buena parte de los mejores guardametas del mundo como Vitor Baía, Iker Casillas, Petr Cech y Julio Cesar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. FC Barcelona - Newcastle: Toda la actualidad del partido definitivo de los octavos de Champions para el Barça, en directo
  2. El Barça valora ampliar el Johan en 10.000 localidades para jugar mientras se termina la cubierta del Spotify Camp Nou
  3. La noche sin fin de Joan Laporta: Luz de Gas, puros y cava
  4. Los héroes olímpicos se van a poder jubilar: el Gobierno les reconocerá los años en los que tenían prohibido cotizar
  5. Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou
  6. El Barça pone Europa patas arriba tras sepultar al Newcastle
  7. La insólita decisión de Guardiola para buscar la remontada contra el Real Madrid
  8. La CAF descalifica a Senegal y proclama a Marruecos campeón de la Copa África

Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho

Muere Silvino Louro, entrenador de porteros del Real Madrid con Mourinho

Pellegrini acierta y el Betis rompe su techo en Europa League en una noche histórica en La Cartuja

Erling Haaland, mecenas del Total Chess World Championship Tour: "En el fútbol y el ajedrez la estrategia y la planificación lo son todo"

Erling Haaland, mecenas del Total Chess World Championship Tour: "En el fútbol y el ajedrez la estrategia y la planificación lo son todo"

Nueva medida pionera de la FIFA: Exige que haya entrenadoras en todos los equipos de sus competiciones femeninas

Nueva medida pionera de la FIFA: Exige que haya entrenadoras en todos los equipos de sus competiciones femeninas

Cristiano Ronaldo impulsa a Madeira como destino estrella para 2026

Cristiano Ronaldo impulsa a Madeira como destino estrella para 2026

Clyburn y Parra gestan un triunfo que frena la mala racha azulgrana

Clyburn y Parra gestan un triunfo que frena la mala racha azulgrana

Thuram: "Mourinho es un gran entrenador, pero nunca se ha interesado en el racismo"

Thuram: "Mourinho es un gran entrenador, pero nunca se ha interesado en el racismo"

El Supremo rechaza el recurso con el que Sandro Rosell pedía elevar su indemnización por el tiempo que estuvo preso para acabar siendo absuelto

El Supremo rechaza el recurso con el que Sandro Rosell pedía elevar su indemnización por el tiempo que estuvo preso para acabar siendo absuelto