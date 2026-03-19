Marc Márquez pide que cesen los conflictos bélicos al llegar a Brasil

El Mundial de motociclismo regresa a Brasil y lo hace de la mano de un campeón totalmente nuevo, el brasileño Diogo Moreira (Hnda LCR), gracias amigo y admirador de Marc Márquez, el nueve veces campeón del mundo. Su patrocinador común, la cervecera española Estrella Galicia, juntó a los dos campeones en un acto en Sau Paulo y ambos, por descontado, se sintieron sumamente contentos por el hecho de que el campeonato de las dos ruedas vuelva a Brasil al Autódromo Internacional Ayrton Senna, en Goianias, donde este fin de semana se celebra el segundo gran premio de la temporada, que arrancó con victoria del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), en Tailandia.

"Nada más pisar Brasil tienes las sensación, sin duda, de que estás en un país donde aman la velocidad y te sientes cómodo, muy cómodo, porque sabes que vas a competir en un trazado donde, según nos han explicado, están vendidas todas las entradas, lo que significa que, en efecto, la afición brasileña disfruta mucho con los deporrtes del motro", señaló el mayor de los Márquez Alenta, que, en Tailandia, en el primer GP de la temporada se llevó una pequeña decepción al no poder ganar la carrera al 'sprint' (quedó segundo detrás de Pedro Acosta) y pinchar su rueda trasera en el GP, cuando iba camino de uno de los escalones del podio.

"Lo preocupante son las guerras, no que tengamos que cambiar de fecha un gran premio. Lo importante es que cesen los conflictos bélicos y volvamos a vivir todos en paz". Marc Márquez — Nueve veces campeón del mundo de motociclismo

Todo parece indicar que 'Il Cannibale' llega a Goiania en mejor forma física de lo que estaba en Tailandia, aunque no quiso comentar nada. Su hombro derecho estará, sin duda, mucho más fuerte y podrá aprovechar una de sus máximas caracterísiticas como piloto y es ganar un los circuitos que estrena el Mundial. Lo hizo en Balaton Park (Hungría), lo hizo en Buriram (Tailandia), en Termas de Río Hondo (Argentina) y arrolló durante antes y años en Austin (Texas, EEUU), después de estrenarlo con victoria.

Preguntado por el traslado del Gran Premio de Catar, que debía celebarse dentro de unas semanas en Doha y que ha debido de trasladarse por culpa de la guerra de Iran y que, ahora, se disputará al final de temporada, Márquez lo que pidió es que "lo importante, lo más importante, es que cesen cuanto antes los conflictos bélicos para que todos volvamos a vivir en paz".

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Se da la circunstancias de que el circuito de Goiania, que lleva meses haciendo reformas para recibir al Mundial de motociclismo, ha sufrido, en las últimas horas una lluvia torrencial, que ha dejado muchas de sus zonas totalmente inundadas y nadie sabe a ciencia cierta cual será la previsión para los próximos días.