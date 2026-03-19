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Lewandowski es como el buen vino: 37 años, un futuro por resolver y doblete contra el Newcastle

El Barça pone Europa patas arriba tras sepultar al Newcastle

La felicidad de Flick: Lamine, Lewandowski y Raphinha se reconectan

Lewandowski celebra su segundo gol al Newcastle.

Lewandowski celebra su segundo gol al Newcastle. / Jordi Cotrina

Giacomo Leoni Amat

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El festival de goles en el Camp Nou tuvo varios protagonistas, pero ninguno se marchó con la barriga más llena que Robert Lewandowski. Si bien es cierto que Raphinha contribuyó a la mayor cantidad de goles (4), el polaco pudo llenar un vacío en el estómago para demostrar que sigue envejeciendo como el buen vino. Todavía no es la hora del champán, pues el Barça necesitará varios banquetes más si quiere celebrar el próximo 30 de mayo, pero con esta versión de su delantero ya puede ir encargando algún que otro servicio de catering. Con su doblete en la victoria frente al Newcastle (7-2), Lewandowski se ha convertido en el jugador más longevo en marcar en una eliminatoria de Champions, a sus 37 años y 209 días.

Como si de un postre se tratara, Hansi Flick se ha guardado a su ariete para el final. No está siendo la temporada más suculenta para él, pues apenas suma 16 dianas en toda la temporada, las mismas que Ferran. Para un goleador de su categoría, estas cifras saben como tapas. Llevaba sin marcar desde el 28 de febrero, y por fin rompió la sequía cuando el equipo más lo necesitaba. No firmó una gran primera parte, pero salió a comerse el mundo en la segunda. Cabezazo y derechazo para sentenciar una eliminatoria que se había alargado en exceso. A Lewandowski los excesos no le sientan bien, su dieta es muy estricta, aunque su hambre siga siendo insaciable en el crepúsculo de su carrera. Con sus dos goles, superó a Pippo Inzaghi para convertirse en el más longevo en marcar un doblete en Champions.

Figura azulgrana

Hasta ahora los récords solo han demostrado que el delantero azulgrana sigue en forma a su edad, pero con su actuación frente al conjunto inglés también pulverizó una marca que le sitúa por delante de cualquier goloso del área en toda la historia de la competición. Lewandowski es ahora el único jugador en haberle marcado a 41 equipos distintos en la Champions, superando a Messi (40) y demostrando que no solo ha sabido respetar su meticulosa pauta 'fitness' a lo largo de los años, sino que también fue un depredador desde el primer día. Su primera víctima fue el Olympiacos en 2011. Su plato favorito es el Benfica con nueve dianas, mientras que al Real Madrid le ha encajado seis.

Lewandowski señala con la mano el número cuatro tras marcar su cuarto gol ante el Madrid en las semifinales de la Champions. / federico gambarini / efeMKL87 DORTMUND (ALEMANIA) 24/04/2013.- El delantero polaco del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski celebra su cuarto marcado de penalti que supuso el 4-1 ante el Real Madrid durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones disputado en el estadio Signal Iduma Park de Dortmund, Alemania, hoy, miércoles 24 de abril de 2013. EFE/FEDERICO GAMBARINI ALEMANIA FÚTBOL LIGA DE CAMPEONES. FUTBOL. LIGA DE CAMPEONES. CHAMPIONS LEAGUE

Lewandowski celebra sus cuatro goles contra el Real Madrid, 2013. / FEDERICO GAMBARINI / EFE

En clave Barça, 'Lewangoalski' acumula 23 goles en la Champions, solo superado por Messi (120), Rivaldo (25) y Luis Suárez (25). Su nombre ya está entre los mejores de la historia del club, no solo por lo que ha logrado desde que llegó en 2022, sino por el simple hecho de fichar en aquel momento tan crítico de la entidad azulgrana. Ahora su apellido vuelve a estar cuestionado por su rendimiento intermitente, y la renovación para la próxima temporada todavía no ha entrado en el horno. Aunque Laporta se haya manifestado a favor de su continuidad, se ha deslizado que renovar la posición del nueve está sobre la mesa.

Laporta li alça el braç a Lewandowski, ahir al migdia al Camp Nou GRAFCAT383 BARCELONA 05/08/2022.- El jugador polaco Robert Lewandowski, acompañado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, durante el acto de presentación este mediodía en el Nou Camp de Barcelona como nuevo jugador del FC Barcelona en la que se le hizo entrega del carnet de socio del club azulgrana, EFE/Alejandro Garcia. FUTBOL. 1. BARCELONA. PRESENTACION DE LEWANDOWSKI

Laporta y Lewandowski el día de la presentación, 2022. / Alejandro Garcia / EFE

Si la decisión recayera en su entrenador, Flick estaría más que satisfecho de continuar dirigiendo a su delantero estrella, a quien defendió en la última rueda de prensa con sarcasmo: "Dijiste que Lewandowski tal vez estaba acabado... ¿no? Bueno… volvió a marcar dos goles, en la Champions League. Sigue siendo uno de los mejores jugadores y uno de los mejores delanteros”. El delantero de 37 años no tiene claro si seguirá la próxima temporada, pero se lo toma con tranquilidad: "Ni siquiera estoy 50 por ciento seguro de qué camino quiero tomar. Probablemente tenga que decidir dentro de tres meses. Pero aun así, no tengo ningún estrés", a la vez que valora la evolución de un proyecto deportivo del que fue impulsor en su inicio: "La estabilidad y la confianza en el proyecto a largo plazo son muy importantes. Creo en la continuidad y en las personas que realmente comprenden los valores y la identidad de este club."

Salud como prioridad

Solo dos jugadores han jugado más minutos que Lewandowski en las cinco grandes ligas desde que debutara en 2010 con el Borussia Dortmund: Dani Parejo y Antoine Griezmann. Además, el polaco solo está por detrás de Messi en cuanto a goles se refiere desde que se estrenara esa temporada hace más de 15 años. Igual que el argentino destacó por su integridad y proeza física, Lewandowski ha revelado que empezó a preocuparse por su futuro como futbolista cuando tenía 21 años: "Sabía que si me cuidaba con la nutrición y llevaba un estilo de vida saludable, podría jugar dos, tres o cuatro años más al máximo nivel." Su mujer ha sido clave en esta transformación, pues le convenció para que eliminase la glucosa y la lactosa de su menú por completo.

BARCELONA, 18/03/2026.- El jugador del Barcelona Robert Lewandowski (dcha) celebra con Lamine Yamal uno de los goles conseguidos durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones disputado entre el Barcelona y el Newcastle, este miércoles en el Camp Nou. EFE/Siu Wu

Robert Lewandowski celebra con Lamine Yamal uno de los goles contra el Newcastle. / Siu Wu / EFE

Sin la ayuda de Anna Lewandowska, su carrera podría haber sido otra, y quién sabe como le estaría yendo al Barça sin un modelo a seguir para el resto del equipo, formado en su gran mayoría por jóvenes. Lewandowski ha inculcado una cultura del esfuerzo que empieza a traer sus frutos en el club, pues quedó demostrado frente a un equipo de alta intensidad como el Newcastle. Su dedicación personal le ha permitido vivir una carrera sin sufrir lesiones graves y en la que nunca se ha perdido más de siete partidos seguidos, aunque tuvo que aprender a la fuerza: “Pensaba que, como era delgado y musculoso, podía comer lo que quisiera, porque no tenía grasa. Pero cuando entrenaba, no tenía fuerza. Así que empecé a cambiar. Y al cabo de unas semanas, la diferencia fue enorme.”

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GRAFCAT2991. BARCELONA, 09/11/2022. El delantero polaco del FC Barcelona Robert Lewandowski junto a su mujer, Anna Lewandowska, tras recibir este miércoles en Barcelona la Bota de Oro 2021-2022, que premia al máximo goleador de las Ligas Europeas. EFE/Alejandro Garcia

Lewandowski junto a su mujer, Anna Lewandowska, con la Bota de Oro 2021-2022. / Alejandro Garcia / EFE

Ahora Lewandowski disfruta de una nueva juventud gracias a su compromiso con la salud, la base de un éxito que tampoco se explica sin su mentalidad ganadora: “No importa cuántos goles haya marcado ya: lo que importa son los goles que voy a marcar. No importa cuántos títulos haya ganado: lo que me importa es el próximo título que tengo que ganar. No pienso demasiado en lo que he logrado. Eso será para cuando termine mi carrera.” Este apetito competitivo es precisamente lo que sigue motivandole a jugar en la élite después de tantos años, a una edad en la que muchos otros futbolistas engordan sus cifras en ligas menores o directamente cuelgan las botas para poder beber el vino que Lewandowski sigue aportando al banquete del Barça.

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