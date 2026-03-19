Un juzgado rechaza la petición de tres millones de euros de un intermediario al Barça por el fichaje de Koundé

La plaza 27 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Barcelona ha rechazado la demanda presentada por el agente FIFA Isaac Tutumlu contra el FC Barcelona por su presunta participación en el traspaso de Jules Koundé del Sevilla al Barça en 2022. Tutumlu reclamaba al club azulgrana tres millones de euros en concepto de comisiones por el trabajo realizado durante este fichaje. Sin embargo, el juzgado ha considerado que no hizo ninguna tarea y ha desestimado la demanda. El agente FIFA, representado por el abogado José Oriola, podría recurrir esta decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona.

En su demanda, Tutumlu remarca que en verano de 2021 actuó como intermediario del Barça en la cesión del entonces jugador del Sevilla Luuk de Jong, En octubre de ese año, el demandante planeó al entonces secretario técnico del club azulgrana Ramón Planes la posibilidad de fichar a Jules Koundé y "de buscar alguna fórmula para ello", además de adelantarle que se iba a reunir con "Ramon Rodríguez Verdejo, conocido como Monchi, director deportivo del Sevilla FC, para tratar la operación, sin que conste respuesta alguna a dicha comunicación por parte del señor Planes".

Poco después el agente FIFA envió otro mensaje a Planes diciendo que Monchi estaría dispuesto a evaluar "qué jugadores podrían incluirse en un posible intercambio + dinero por Kounde , sin que tampoco conste respuesta alguna del referido Señor Planes a dicho mensaje". Un mes después Tutumlu se reunió con el entonces responsable del área de fútbol del Barça, Mateu Alemany, aunque no se concretó nada más en estos encuentros.

El demandante presentó nuevos mensajes que envió a inicios de 2022 a Alemany y Xavi Hernández, como nuevo entrenador del Barça, en el que le informaba de posibles cambios de jugadores más dinero por Koundé. Finalmente, en julio de 2022 Tutumlu contactó con el presidente del FC Barcelona Joan Laporta para informarle del interés de otros equipos, como el Chelsea, por Koundé a lo que Laporta le respondió que Mateu Alemany "está hablando directamente con el Sevilla y con el agente del jugador y le solicita por la buena relación que tienen que no se interponga en medio y que si le necesitan en este asunto se lo dirían". Laporta también le dijo que, el Barça, "por regla general no hacía servir terceras personas para fichar jugadores".

La sentencia, a la que ha tenido acceso este medio, señala que no existe ni acuerdo firmado ni verbal entre el demandante y los responsables del FC Barcelona para presuntamente intermediar en el fichaje. Tras escuchar la declaración en el juicio de varias personas que recibieron estos mensajes o se reunió con el demandante, como Koeman, Alemany, Ramon Planas o Monchi, la magistrada cree que no se ha demostrado "una aceptación tácita o consentimiento tácito por parte del club demandado en cuanto" a la intervención del agente FIFA, "ni tampoco ningún reconocimiento por parte de miembros de la demandada de dicha intervención". Por eso, rechaza la demanda.

Noticias relacionadas

En el juicio también declaró el agente de Koundé quien aseguró que el demandante "no participó en la operación de traspaso del jugador al que representa al Fútbol Club Barcelona" y que únicamente habló con Mateu Alemany y con Monchi. "Nadie más participó en la operación que él supiera, por lo que la conclusión de lo expuesto ha de ser la desestimación de las pretensiones contenidas en la demanda", señala la sentencia.