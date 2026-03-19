ACTUALIDAD AZULGRANA
Joan Garcia no tiene ninguna lesión: a disposición de Flick en el próximo partido
Las pruebas médicas tras el partido ante el Newcastle no han detectado nada y podrá jugar ante el Rayo Vallecano
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Joan Garcia se retiró a falta de menos de 10 minutos del partido ante el Newcastle y un escalofrío recorrió el espinazo del Camp Nou. Entró en su lugar Szczesny y muchos temieron que necesitara absentarse durante un tiempo. No será así.
Después de las pruebas médicas realizadas esta mañana en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, el club ha emitido un comunicado en el que explica que el portero de Sallent no tiene nada y que estará disponible para el próximo partido del FC Barcelona, el domingo ante el Rayo Vallecano. "Se ha descartado cualquier lesión", se indica.
No solo estará a disposición de Hansi Flick, sino también de Luis de la Fuente, que podría incluirle en la lista que dará a conocer mañana viernes para dos partidos amistosos. Uno contra Serbia y el otro por determinar ante la renuncia de Egipto. Es la última convocatoria antes del Mundial de EEUU, México y Canadá de este verano.
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