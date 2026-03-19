La felicidad de Flick: Lamine, Lewandowski y Raphinha se reconectan

Apenas habían coincidido juntos en este 2026. Y el Barça de Flick, parido para atacar, se sentía huérfano de su tridente, ese que le hizo volar la pasada temporada. Hasta que en la Champions, y en la primera frontera decisiva, se reencontraron en el campo Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Para felicidad de Flick, que calificó de "partido loco" ese 7-2 al Newcastle que le abre las puertas de los cuartos de final europeos ante el Atlético de Simeone, no hay mejor noticia que rescatar la puntería perdida de sus tres delanteros, fundamental para aspirar a todo, tanto en la Liga como en Europa.

Lamine Yamal baila durante el triunfo ante el Newcastle. / Jordi Cotrina

Lamine y su magia infinita

Acabada la primera parte con el Newcastle, donde el Barça desobedeció a Flick porque jugó demasiado directo, Lamine había intervenido en cuatro de los cinco goles. Fue capital en los tres del Barça y hasta en uno del conjunto inglés. Jugando de media punta, lejos de la banda derecha, giró sobre sí mismo y abrió el panorama de ataque para que Fermín percutiera en el espacio, transformado como extremo derecho, para asistir a Raphinha en el 1-0.

Forzó luego la joven estrella la falta que acabó en el 2-1 de Bernal. Cometió un imprudente taconazo en el borde del área de Joan García que le costó el 2-2 de Elanga, castigando la espalda del descuidado João Cancelo. Y pidió Lamine tirar el penalti, ya en tiempo añadido de la primera mitad, dejando claro, una noche más, que no le afecta, asusta o impresiona la presión. Anotó el extremo 3-2 que abrió la tormenta ofensiva de la segunda mitad.

Lo interesante es que cuando Lamine se desliga de la cal emerge todavía más su creatividad porque domina todo el paisaje. No parece enquistado en la banda sino que su clarividencia resulta capital para eliminar presiones del rival, dejando a defensas tumbados y anonadados en el césped.

Lewandowski marca el dos, como los dos goles que marcó al Newcastle. / Jordi Cotrina

Lewandowski sale de su letargo

Cuando el 'nueve' del Barça cabeceó el saque de esquina de Raphinha, Flick se giró hacia el banquillo, dobló sus rodillas y festejó el gol como si lo hubiera marcado él mismo. Estaba el técnico exultante, consciente de que necesita recuperar la mejor versión de Lewandowski, que ha tenido un invierno largo y duro. Estaba espeso, desorientado, como si hubiera perdido las referencias.

Pero Flick persistió porque confía en la experiencia y el oficio del polaco, que solo había anotado cuatro goles en los primeros 18 partidos de este 2026, síntoma más que evidente de una frustración a la que no le adivinaba fin. Con ese cabezazo liberó el 'nueve' todas las angustias acumuladas durante tres meses. Raphinha asistió a su compañero en el 5-2 y Lamine, de nuevo ejerciendo de media punta, más cerca incluso del costado izquierdo que del derecho, le dejó solo ante Ramsdale, el meta inglés.

Tuvo, además, Lewandowski calma y paciencia antes de soltar el derechazo del 6-2, otra señal de que algo había cambiado en su cabeza. Y en su fútbol. Hasta se quitó la máscara enseñando a un enloquecido Camp Nou su rostro y con dos dedos en su mano derecha exhibiendo la recompensa que tanto buscaba. Cuatro remates, tres a puerta y dos goles. O sea, el viejo y certero Lewandowski.

Raphinha brinda el gol al público. / Jordi Cotrina

Raphinha, cinco goles en dos partidos

Hace una semana, y después del 1-1 en Inglaterra, venía Raphinha de una serie de malos partidos. No solo ante el Newcastle. Sino con una pobre prestación en San Mamés contra el Athletic, confirmando que solo había conseguido un gol -y fue de penalti- en los 10 últimos encuentros. No estaba lúcido. Ni siquiera preciso.

Pero todo se transformó ante el Sevilla, donde firmó un 'hat trick', prólogo de una actuación asombrosa en la Champions, erigido, de nuevo, en el líder espiritual de un equipo que se nutre de la magia sin fin de Lamine. Pero el verdadero pulso del Barça se mide cuando Raphinha está bien y Pedri ordena el juego.

Firmó el brasileño un partido monumental con el Newcastle, aprovechando su nueva posición en el ataque. Es el extremo izquierdo. Sigue siéndolo, pero mucho más líquido con presencias en todas las zonas del campo, a veces como 'doble nueve' junto a Lewandowski. Y en ocasiones apareciendo por el flanco derecho como sucedió en el 1-0 donde se fusionó con Fermín, el joven que mejor invade los espacios llegando desde atrás.

Raphinha anotó dos tantos (el primero con la izquierda; el segundo, con la derecha) en la Champions sumando ya cinco en los dos últimos encuentros.

Y mostró antes su generosidad, por ejemplo, renunciando a lanzar el penalti -le entregó el balón a Lamine a pesar de venir de anotar dos penas máximas ante el Sevilla-, repartiendo también dos asistencias, preciosa la del primer toque a Fermín en el 4-2 para que cabalgara con plena libertad y precisa la del cabezazo liberador de Lewandowski en el 5-2.