Cristiano Ronaldo impulsa a Madeira como destino estrella para 2026

Aunque su infancia estuvo marcada por la escasez, para Cristiano Ronaldo volver a Madeira es reencontrarse con su origen.

Nacido en el barrio de Santo António, en Funchal, el jugador recuerda aquellos años como una etapa dura, pero decisiva para forjar su disciplina y ambición. "No teníamos dinero, la vida no era fácil entonces en Madeira", ha confesado en varias ocasiones.

Hoy, la isla que le vio crecer se ha transformado en un destino de moda, un enclave atlántico que combina naturaleza, gastronomía y un clima privilegiado durante todo el año.

El mejor embajador de la isla

Ronaldo se ha convertido en un auténtico embajador de Madeira.

No solo ha contribuido a proyectar la isla internacionalmente, sino que también ha logrado que su familia, incluidos sus hijos y su futura esposa, Georgina Rodríguez, se enamore del lugar.

"Cuando venimos todo es más familiar, más tranquilo", reconocía la influencer en una de sus últimas visitas.

Las escapadas familiares a Madeira son frecuentes, aunque no siempre públicas, y se han convertido en una forma de desconexión y contacto con la naturaleza.

Madeira, destino de moda en 2026

A tan solo dos horas de España, Madeira se posiciona como uno de los destinos más buscados para 2026. Sus acantilados, piscinas naturales, bosques de aspecto cinematográfico y pueblos suspendidos sobre el océano la convierten en un lugar único y aún poco masificado.

La isla ofrece experiencias para todos los gustos: rutas entre cascadas, almuerzos con pescado recién capturado y atardeceres que parecen pintados.

Además, su calendario festivo es uno de los más animados del Atlántico, con celebraciones como el carnaval, la fiesta de la flor, el festival del vino o el festival del ron de Funchal.

El hotel de Cristiano Ronaldo, un punto clave

En 2016, el futbolista aprovechó el auge turístico para abrir el Pestana CR7 Madeira, un hotel frente al mar que refleja su estilo de vida: moderno, urbano y desenfadado.

Con vistas privilegiadas al Atlántico y un rooftop convertido en punto de encuentro, el establecimiento combina diseño contemporáneo, tecnología y un ambiente social vibrante.

Semana Santa en Madeira: una apuesta segura

Con la llegada de la primavera, Madeira se llena de color y actividad.

Para quienes planean una escapada en Semana Santa, la isla ofrece una amplia oferta hotelera.

Entre los alojamientos más destacados se encuentra el Dreams Madeira Resort, Spa & Marina, un complejo "todo incluido" que fusiona el encanto de un pueblo costero con el confort de un resort de lujo.

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Sus casitas blancas escalonadas, las vistas abiertas al océano y el acceso directo a una playa privada lo convierten en un refugio ideal para quienes buscan desconexión sin renunciar a una experiencia cinco estrellas.