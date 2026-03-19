Clyburn y Parra gestan un triunfo que frena la mala racha azulgrana

Will Clyburn sumó los cinco últimos puntos, decisivos para la victoria del Barça, pero sin los rebotes de Joel Parra no habría sido posible el triunfo que detiene la caída libre del quinteto azulgrana. Después de tres derrotas seguidas en la Euroliga, en el último minuto fue capaz el equipo de Xavi Pascual de esquivar el destino y transformar el 62-59 en el 62-66 que aguó la pirotecnia preparada en Valencia.

Sin Shengelia ni Laprovittola, al Barça sólo le faltaba que Jan Vesely se lesionara al minuto y medio de partido. El regreso del pívot checo antes de que concluyera el primer cuarto reanimó al grupo, que se siente débil y desconfiado, huérfano de líderes, cuando menos, de jugadores en su punto óptimo. Vesely reparó la nula aportación de Fall y Hernangómez bajo el aro. Pascual le exprimió cuanto pudo. Willy regresó en el tercer cuarto y duró poco porque pronto vio la cuarta personal.

Satoransky intenta armar el brazo para un tiro bajo la canasta del Valencia. / Germán Caballero / LEV

Con Vesely llegó vivo el equipo gracias a un triple balsámico en una fase de desacierto que dejaba la victoria a tiro. Clyburn añadió otro más dos tiros libres que provocaron el vuelco del marcador, pero fue Parra (14 puntos, 9 rebotes, 19 de valoración) el pilar que sostuvo la opción de la victoria cuando se diluía pese al buen inicio.

Al fundido Satoransky le sustituyó con acierto Juani Marcos, que se apuntó los dos primeros triples que desacomplejaron a los azulgranas con los siete puntos seguidos de Jean Montero. Del 15-13 se pasó al 15-26, un colchón que amortiguó la falta de continuidad en la anotación. Un drama compartido con el Valencia basket, a la vista del resultado.

Josep Puerto y Miles Cale ven salir el balón fuera de la pista. / Germán Caballero / LEV

Drama en la personal

Marcos fue un alivio en un equipo en el que sólo anotaba Parra ante la tardanza en aparecer de Brizuela, Clyburn y, sobre todo, Punter, desaparecido (-6 de valoración). El Barça necesitaba un partido de alta anotación a la vista de que no es constante en defensa. Tan desacertados estaban los azulgranas como los naranjas, que han perdido una apreciable dosis de la frescura que les caracterizaba. Rivalizaron ambos conjuntos con indignos porcentajes desde la personal, por ejemplo, lo que ayuda a explicar que ningún equipo llegara a los 20 puntos en ningún cuarto.

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El Valencia pudo reequilibrar el marcador hasta liderarlo después de la reanudación. Las ventajas no volvieron a ser sustanciales como aquella, con lo que el fragor del resultado se mantuvo hasta el final. Cinco puntos fue la máxima diferencia del Valencia en el tramo decisivo, y el Barça tuvo la virtud de no desengancharse y evitar un petardazo que condicionara su clasificación para el 'play in' cuando aún queda tanto por jugar.

Pedro Martínez se lamenta de un error de su equipo durante el Valencia-Barça de la Euroliga. / Germán Caballero / LEV