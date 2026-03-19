A la BBC no le convence la reforma del Camp Nou: "Ojo con la cabeza aquí"

Partido de Champions con equipo inglés, enviados especial de Inglaterra. Obvio. Primera vez que muchos de ellos venían o volvían al Camp Nou. Aparte de escribir la crónica o narrar la masacre del FC Barcelona sobre el Newcastle, algunos opinaron con vídeos sobre el avance de las obras y el 'look' en general del Estadi. En la BBC, por ejemplo, no pareció convencerles mucho lo que vieron del "mejor estadio del mundo", según la propaganda de Joan Laporta y sus acólitos. Deberían esperar a que esté terminado para conclusiones definitivas, pero ya avanzaron sus primeras impresiones del trabajo de Limak.

De alguna forma abrió la veda el propio Newcastle, que colgó en Instagram un vídeo sobre el largo camino que hay entre el vestuario visitante y el terreno de juego. "Un poco de caminata", anotó, con un emoticono de sudor. Y en cámara rápida recorre los pasillos en las catacumbas del Camp Nou hasta alcanzar el verde.

En la misma línea fue el 'post' de BBC5 Radio, con el reportero John Murray siendo seguido a todo velocidad con una cámara.

En la misma emisora revisaron el estado de las obras y el aspecto general del estadio con cierta decepción. "Hay polvo por todas partes", cuenta el reportero, señalando los pasillos interiores antes de subir las escaleras que dan acceso a las gradas.

"Ojo con la cabeza aquí", indica al cruzar la boca. "No sé si han construido esto lo suficientemente elevado", añade mientras se agacha para poder entrar. Ciertamente, es una de las deficiencias de la remodelación. Bocas con accesos no aptos, ya no para jugadores de baloncesto, sino para cualquier con un poco de altura.

Una vez dentro, John Murray señala las grúas que delatan que el Camp Nou está a medio hacer. Luego apunta hacia la zona de comentaristas, justo por encima del palco, en la segunda gradería, con una más que óptima mirada al desarrollo del juego. "Es la mejor posición que he tenido en todas mis visitas a este estadio", celebra.

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Pero ya sabe que eso no va a durar. "La próxima vez nos pondrán más arriba". Y señala al final de la tercera gradería, unos 14 metros hacia atrás de donde solía estar la parte más superior, donde se ubicará la zona de prensa definitivamente. No se descarta la necesidad de emplear anteojos.