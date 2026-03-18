Vueling se convierte en aerolínea oficial del Gran Départ del Tour de Francia en Barcelona y tendrá un avión personalizado

Barcelona vivirá entre el 4 y el 6 de julio de este año uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. La 113ª edición del Tour de Francia, la carrera ciclista más icónica del mundo, dará comienzo por primera vez en la capital catalana en su esperado Grand Départ.

Este miércoles, la compañía aérea Vueling anunció su acuerdo de patrocinio con el Gran Départ del Tour, activado asimismo varias activaciones para conmemorar el festejo.

Una de las iniciativas será la presentación de un avión personalizado con la imagen oficial del Tour de Francia. El aparato, un Airbus 320, será mostrado por primera vez en el aeropuerto de Barcelona el próximo 27 de marzo, en un acto que contará con la presencia del director del Tour, Christian Prudhomme. Dicho avión hará las veces de embajador aéreo por toda Europa.

Actividades en el Fan Park

Además, Vueling anunció que entre el 2 y el 6 de julio podrá participar en el Fan Park que se ubicará en el Arc de Triomf de Barcelona mediante un espacio interactivo.

La aerolínea también comunicó que lanzará desafíos a la comunidad ciclista, que tendrán como premio experiencias VIp para el Grand Départ y l’Étape du Tour 2026. Además, Vueling participará también en las etapas de Barcelona, Tarragona y Granollers-Les Angles.

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Vueling trasladó a 22,7 millones de pasajeros durante el ejercicio 2025, conectando la ciudad de Barcelona con más de 100 destinos y cerca de 80 internacionales.