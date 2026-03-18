Lamine fue Neymar en el campo de Messi, por Albert Blaya

En siete años da para enamorarse, desenamorarse, cambiar de trabajo, de religión, abandonar tus convicciones y volver a ellas. Es toda una vida. Un día te vas del Camp Nou viendo a Messi barrer al Liverpool en su ocaso dulce, pues Leo no tiene fin, y despiertas embriagado en una tarde repleta de nombres que en 2019 ignorabas. Y con Lamine Yamal, el nuevo heredero de los sueños que cultivas, entregado al despertar de los que recordaban el Camp Nou viejo, al Barça del 4-4-2 valverdiano plegado a la voluntad de Leo, firmando un partido que reconecta a la última noche que este estadio había visto en una eliminatoria de Champions. Lamine es el mejor contador de historias que hay. Porque no las narra; te las enseña jugando. Yamal fue lo que hubiese sido Neymar en el Barça si Messi se hubiese ido.

El partido explica al Barça de Flick porque es inenarrable. No hay un hilo argumental. Empezó aturdido, como si el peso del escenario les obligase a que cada jugada fuese la decisiva, y eso ante un equipo fuerte y rápido que espera tu error es un sacrilegio. Pedri no aparecía y el ritmo lo marcaban quiénes solo tienen una marcha: Cancelo, Raphinha y Fermín eran un solo cuerpo acelerado hasta la evaporación y el Barça era lo que Lamine permitía, que es muchísimo, y por eso los de Flick se fueron ganando pese a haber jugado rematadamente mal. Porque tienen al mejor. Y más se nota si quién le acompaña es el Raphinha de 2025, ese jugador que es todo voluntad, y una determinación colosal, empujado por un ejército. No se entiende el segundo tiempo del Barça sin la fe del brasileño, que siguió corriendo cuando el partido ya estaba muerto.

Estados de trance

Algo sucedió al descanso. Quizás Flick calló. Quizás dijo algo. Pero el Barça tuvo 20 minutos de los que tenía el equipo de Pep hace ya tanto, esos estados de trance donde el fútbol se funde con la emoción del momento, en una comunión perfecta pues se iguala lo emocional con lo futbolístico, en lo más alto, para dar minutos como los que vivieron los aficionados. El Barça sepultó al Newcastle bajo toneladas de ritmo y precisión; de intensidad, ese concepto que la Premier se ha apoderado y que, por suerte, minutos como los del FC Barcelona nos recuerdan que esto va de fútbol, de imaginación y talento, y ahí hay cotas de rendimiento reservadas a unos pocos. Los ingleses se vieron diminutos en un Camp Nou inflado de orgullo, enloquecido a tramos, ante esa orgía de fútbol capitalizada por Lamine, que cada vez que aparecía dentro sacaba a bailar a las torres rivales. No hay pies más rápidos que los suyos.

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No hay que pretender que el Barça es lo que no es. Sería un error. No es un equipo que vaya a controlar los tempos de la Champions y sus secretos, aquellos que requieren de una sabiduría que este equipo se niega a tener. Quiere ser Peter Pan. Y quiénes somos nosotros para negarle al Barça partidos como el vivido ante el Newcastle, de la locura y la fragilidad absolutas a un rodillo impresionante. Es en esa vacilación entre ambos estados donde vive permanentemente el Barça, abrazando las contradicciones que dan el hecho de negarse a crecer y el vivir con tus ideales por encima de todo. Por eso nos enamora el Barça de Flick. Porque es tan humano como cualquiera de nosotros.