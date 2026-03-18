FC Barcelona - Newcastle: Toda la actualidad del partido definitivo de los octavos de Champions para el Barça, en directo

Los aficionados del Newcastle la lían en Barcelona: trepan por una palmera en el centro de la ciudad

Cerca de 10.000 seguidores del Newcastle han llegado a Barcelona esta semana para animar a su equipo en el partido final de los octavos de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona, que se disputa esta tarde en el Spotify Camp Nou a las 18:45. La eliminatoria llega completamente abierta tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, por lo que el ambiente en la ciudad ya anticipa una gran noche europea. La elevada presencia de aficionados en tierras catalanas, ha puesto en alerta a las autoridades y ha dejado algunas imágenes insólitas corriendo por las redes. Sin embargo, a pesar del elevado desplazamiento de hinchas ingleses, al estadio solo podrán acceder algo más de 3.100 aficionados del Newcastle en la zona visitante, el cupo que corresponde al 5% del aforo reservado para la afición rival según la normativa de la UEFA.

El vídeo de lo ocurrido, aquí.