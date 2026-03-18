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Spotify Camp Nou (18.45h)
FC Barcelona - Newcastle: Toda la actualidad del partido definitivo de los octavos de Champions para el Barça, en directo
Flick apela a "un partido perfecto" del Barça para eliminar al Newcastle y seguir en la Champions
El FC Barcelona recibe al Newcastle en el Spotify Camp Nou (18:45h) tras el empate de la ida en el St. James’ Park (1-1). Solo vale ganar para estar en cuartos de final de esta Champions en la que el Real Madrid ayer eliminó al Manchester City de Pep Guardiola (2-1). Hansi Flick ayer apeló a sus jugadores a tener un "partido perfecto" para eliminar a los británicos y seguir peleando por el título europeo.
Joan Domènech
La alineación del Barça ante el Newcastle: Lewndowski sigue de titular
Robert Lewandowski sigue en el once titular del Barça. Aunque no esté en su mejor momento, y sólo lleve un gol en diez partidos. El dilema entre el polaco y Ferran Torres se ha decantado por el más experto y veterano. Era una de las incógnitas de la alineación que pudiera idear Hansi Flick para el duelo ante el Newcastle. En las otras demarcaciones estaba poco menos que cantado quién sería el elegido. Excepto en una de las plazas de interior, donde se dibujaba una disyuntiva similar entre Fermín López y Dani Olmo. Flick ha optado pro el centrocampista andaluz, que descansó ante el Sevilla.
Ambos equipos calientan ya
Tanto los jugadores del FC Barcelona, como los del Newcastle se encuentran ya en el césped calentando. Los jugadores del club inglés han admirado el estadio barcelonés cuando han salido a la hierba dejando algunas imágenes en redes sociales.
Quejas entre las penyes
Serían los primeros cuartos de Champions
Si el Newcastle consiguiera eliminar al FC Barcelona, jugaría por primera vez unos cuartos de final de la Champions.
El once del Newcastle
Robert Lewandowski vuelve a ocupar la titularidad por delante de Ferran siendo el '9' del equipo por tercer partido consecutivo y Fermín López jugará nuevamente en la mediapunta, dejando a Dani Olmo en el banquillo.
¡Ya está la alineación del FC Barcelona!
Los aficionados del Newcastle la lían en Barcelona: trepan por una palmera en el centro de la ciudad
Cerca de 10.000 seguidores del Newcastle han llegado a Barcelona esta semana para animar a su equipo en el partido final de los octavos de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona, que se disputa esta tarde en el Spotify Camp Nou a las 18:45. La eliminatoria llega completamente abierta tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, por lo que el ambiente en la ciudad ya anticipa una gran noche europea. La elevada presencia de aficionados en tierras catalanas, ha puesto en alerta a las autoridades y ha dejado algunas imágenes insólitas corriendo por las redes. Sin embargo, a pesar del elevado desplazamiento de hinchas ingleses, al estadio solo podrán acceder algo más de 3.100 aficionados del Newcastle en la zona visitante, el cupo que corresponde al 5% del aforo reservado para la afición rival según la normativa de la UEFA.
Joan Domènech
Flick apela a "un partido perfecto" del Barça para eliminar al Newcastle y seguir en la Champions
El empate de penalti de Lamine Yamal en el minuto 90+6 de la ida (así de apurado agonizó el Barça en Newcastle), evitó hace ocho días que el equipo se viera inmerso en la obligación de remontar otra vez una eliminatoria, cuando fresco permanece en el recuerdo el intento frustrado de la Copa ante el Atlético de Madrid, mucho más epopéyico que el que tocaría emprender ante el equipo inglés, noveno en la Premier, sí, pero que se presenta tras batir al Chelsea a domicilio.
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