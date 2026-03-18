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Spotify Camp Nou (18.45h)

FC Barcelona - Newcastle: Toda la actualidad del partido definitivo de los octavos de Champions para el Barça, en directo

Flick apela a "un partido perfecto" del Barça para eliminar al Newcastle y seguir en la Champions

Lamine Yamal en un partido reciente en el Camp Nou.

Lamine Yamal en un partido reciente en el Camp Nou. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Begoña González

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Barcelona
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El FC Barcelona recibe al Newcastle en el Spotify Camp Nou (18:45h) tras el empate de la ida en el St. James’ Park (1-1). Solo vale ganar para estar en cuartos de final de esta Champions en la que el Real Madrid ayer eliminó al Manchester City de Pep Guardiola (2-1). Hansi Flick ayer apeló a sus jugadores a tener un "partido perfecto" para eliminar a los británicos y seguir peleando por el título europeo.

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