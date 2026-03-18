La CAF proclama a Marruecos campeón de la Copa de África dos meses después y Senegal anuncia "la Tercera Guerra Mundial"

Dos meses después de perder en Rabat la final de la Copa de África ante Senegal (1-0) en el estadio Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos ha sido proclamada campeona del torneo por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), órgano que rige el fútbol en el continente africano, al considerar que el combinado senegalés "no compareció" durante el encuentro tras marcharse del campo en señal de protesta por un penalti señalado en el tiempo de descuento en favor de la selección anfitriona.

Artículo 82 del reglamento de la CAF

“La Junta de Apelaciones de la CAF ha decidido que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones (CAF) Marruecos 2025, cuyo resultado se ha registrado como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)“, ha informado la CAF este martes en su comunicado. Los senegaleses regresaron al terreno de juego convencidos por su capitán, Sadio Mané, para que se pudiera lanzar el penalti, última acción durante el tiempo reglamentario. Brahim Díaz, jugador del Real Madrid, falló desde los once metros y, con empate a cero, el partido llegó a la prórroga, donde Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, adelantó a su selección (1-0), resultado que se mantuvo hasta el pitido final.

La decisión se acoge al Reglamento de la Copa de África de Naciones, que afirma que si un equipo infringe el artículo 82 (que dicta que "si un equipo se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final del partido sin la autorización del árbitro, será considerado como perdedor del encuentro") perderá el partido por tres goles a cero. "La Junta de Apelaciones determina que la conducta de la selección de Senegal se enmarca dentro del ámbito de aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento. [...] Se estima, por tanto, la protesta presentada por la Federación Marroquí de Fútbol, de modo que se declara que la Federación Senegalesa de Fútbol infringió el artículo 82 del Reglamento. En aplicación del artículo 84, el equipo de Senegal es declarado perdedor del partido, registrándose el resultado como 3–0 a favor de Marruecos. Se desestiman todas las demás solicitudes".

Oleada de reacciones

La resolución ha provocado un gran revuelo en el mundo del fútbol. Según una fuente de la Federación Senegalesa de Fútbol citada por el diario 'L'Equipe', la indignación es total la institución senegalesa: "Estamos indignados. Hay una reunión del Comité Ejecutivo de la CAF (Confederación Africana de Fútbol) el 29 de marzo. Va a ser la Tercera Guerra Mundial". No se han hecho esperar las reacciones de los futbolistas implicados, como la de Pathé Ciss, centrocampista senegalés del Rayo Vallecano, que ha escrito el siguiente mensaje en la red social X: "Podéis sumarle tres goles más a los llorones [de Marruecos]". Tuit que ha ilustrado con banderas de Senegal, un selfie con el trofeo de campeón e imágenes de la celebración.

El defensa Moussa Niakhaté, del Olympique de Lyon, compartió en sus redes sociales imágenes levantando la copa y un mensaje desafiante: "Venid a por ella" y luego en otra publicación añadió: "Esto no es IA, es real". Su compañero Pape Demba Diop, futbolista del Toulouse, mostró su incredulidad: "Creo que estamos en el país de los locos". El veterano técnico Claude Le Roy, seleccionador de Senegal entre 1990 y 1992, fue más contundente a la hora de valorar la decisión: "No me habría imaginado ni por un segundo que la CAF pudiera llegar tan lejos en este camino del absurdo. Cuando ves cómo dirige la CAF el señor Patrice Motseppe, que es un vasallo de Gianni Infantino y que desde el principio quiso darle esta Copa a Marruecos...".

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En las filas marroquíes fueron más comedidos. Achraf Hakimi fue uno de los primeros en reaccionar. Según difundió la prensa local, el lateral del PSG consideró que se hizo "justicia", aunque evitó manifestarse en las redes sociales. Tampoco lo hizo Brahim Díaz, quien falló el penalti que generó la polémica en la última jugada del partido, y que se enteró de la resolución en Manchester, donde jugaba con el Real Madrid un partido de Champions ante el Manchester City.