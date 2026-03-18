El FC Barcelona comunica la directiva de transición hasta el 1 de julio

El FC Barcelona ha comunicado la directiva de transición hasta el 1 de julio, cuando tomará posesión el presidente electo Joan Laporta. Como optó por fijar los comicios a mediados de marzo en lugar de final de temporada, los Estatutos fijan el inicio de mandato tras el 30 de junio, con lo cual, hasta entonces, corresponde a un equipo temporal llevar las riendas del club. Será un periodo de cohabitación institucional con la candidatura ganadora.

La Junta actual, bajo la presidencia en funciones de Rafael Yuste, será la única con competencias de representación institucional ante organismos, instituciones y terceros, así como la única facultada para la toma de decisiones y la adopción de disposiciones, incluyendo la firma de documentos y contratos.

Rafa Yuste, presidente interino del Barça, en el Camp Nou. / JORDI COTRINA

"La junta podrá invitar a miembros de la junta electa o bien solicitarles opinión sobre cuestiones concretas, sin que esta tenga en ningún caso carácter vinculante", indica el comunicado. "Los miembros de la Junta electa podrán asistir a los eventos deportivos e institucionales del Club en calidad de invitados. Asimismo, podrán asistir a actos organizados por terceros en las condiciones que determine el Club. En ningún caso ejercerán funciones de representación institucional ni actuarán en nombre del FC Barcelona sin la presencia de miembros de la Junta Directiva actual", añade.

Reorganización interna

La composición de la junta temporal obliga a una reorganización interna. Josep Cubells ejercerá de vicepresidente y secretario y asumirá un papel en las funciones institucionales. Aparca su responsabilidad en la sección de baloncesto, que recaerá en Sisco Pujol. Joan Solé coordinará las secciones deportivas, a excepción del fútbol femenino, que correrá a cargo de Àngel Riudalbas. Este asumirá también responsabilidades en el área económica.

El Área Social y las cuestiones relativas a los socios y socias continuarán bajo la responsabilidad de Josep-Ignasi Macià. Alfons Castro asumirá las funciones de tesorero, encargándose de la gestión económica y del control presupuestario del club durante los próximos meses.