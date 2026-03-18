Un Barça paciente se asegura una nueva final de la Copa de la Reina

Parecía que solo hacía falta esperar y el Barça tuvo la paciencia para hacerse con el billete a la final de la Copa de la Reina. Le costó marcar hasta el último suspiro del primer tiempo, pero con la diana de Alexia el conjunto azulgrana se sintió más cómodo. Selló una clasificación que fastidió el sueño de un Badalona Women (4-1) que plantó cara al todopoderoso.

Había cierto punto de calma en el Barça. Las azulgranas, pese a no encontrar portería con facilidad, se sabían superiores, convencidas de que en cualquier momento llegaría su oportunidad, su gol para decidir el duelo. Pero los minutos pasaban y nada. Alguna ocasión contada, algún contragolpe aprovechado para ponerle otro ritmo al partido, pero nada más allá de un goteo insistente pero poco eficaz. El Badalona lo probó, como aquel al que ya le da igual los contras. Solo pensando en la oportunidad que tenía delante, lo probó con Irina Uribe. El esférico terminó desviado, como le sucedería en las siguientes ocasiones al conjunto de Marc Ballester.

La guardameta del Badalona Femenino Carla Abdón (c) es felicitada por sus compañeras tras parar un balón, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina que disputan FC Barcelona y Badalona Femenino este miércoles en el estadio Johan Cruyff, en Barcelona. / Enric Fontcuberta / EFE

Las de Pere Romeu probaron de batir a la joven guardameta del conjunto badalonés, Carla Andón, que con tan solo 19 años debutaba con el Badalona en las semifinales de la Copa de la Reina. Sin duda, mucha presión y un poco de ansiedad en un estreno tan delicado y con tanto en juego. Aguantó los envites, alguno con más dudas que otros, pero se hizo fuerte bajo palos y atajó las llegadas del Barça. Solo Alexia Putellas pudo superarla con el que iba a ser el primer tanto azulgrana, pero la diana terminó anulada por fuera de juego de la capitana. En el último suspiro de la primera parte, lo volvió a probar y esta vez sí contó. La Reina, que empujó un pase precioso de Patri Guijarro apurada desde la línea de fondo, rompió el empate y terminó con un partido y casi medio sin goles en la semifinal de la Copa de la Reina.

Sin fuerzas

Con ventaja en el marcador, el Barça ya no se inquietó. Anuló completamente a un Badalona que se quedó además sin fuerzas y ya no revertía el peligro del primer tiempo. Más manso, la eliminatoria siguió decantándose a favor de las de Pere Romeu. Sobre la hora de partido, Vicky López volvió a colarse por la banda y centró el esférico donde Ewa Pajor ya lo esperaba. Sin embargo, nunca llegó. De camino, chocó con el brazo de Maria Llompart, que terminó por rechazar el esférico. Tras una revisión eterna, la colegiada dio por válido el penal que ya había señalado y fue Alexia quien se encargó de transformarlo en el 2-0 para las azulgranas. Reventó el balón contra el techo de la red.

Pere Romeu empezó a sacudir a sus jugadoras y dio entrada a Kika Nazareth, que necesitó apenas 5 minutos para firmar el tercero con una auténtica obra de arte. En una parábola preciosa que fue adentrándose en la portería como si a cámara lenta fuera, arrancó una exclamación a los aficionados que se acercaron al Johan Cruyff en una fría y ventosa noche.

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No pudo terminar con la portería a cero el Barça. A 11 minutos del final, Chamorro ajustó el balón al segundo palo ante Gemma Font que, por mucho que se estiró, no rozó al esférico antes de que se colara en su red. El tanto del honor para el Badalona no cerró el partido, que aun vio como Ewa Pajor ponía el definitivo 4-1 en el luminoso y marcaba en rojo una nueva fecha en el calendario azulgrana: 16 de mayo en el Estadio de Gran Canaria, la final de la Copa de la Reina un año más. Allí se medirá con el Atlético de Madrid, en la reedición de la final de la temporada pasada.