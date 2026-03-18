La alineación del Barça ante el Newcastle: Lewndowski sigue de titular

Robert Lewandowski sigue en el once titular del Barça. Aunque no esté en su mejor momento, y sólo lleve un gol en diez partidos. El dilema entre el polaco y Ferran Torres se ha decantado por el más experto y veterano.

Era una de las incógnitas de la alineación que pudiera idear Hansi Flick para el duelo ante el Newcastle. En las otras demarcaciones estaba poco menos que cantado quién sería el elegido. Excepto en una de las plazas de interior, donde se dibujaba una disyuntiva similar entre Fermín López y Dani Olmo. Flick ha optado pro el centrocampista andaluz, que descansó ante el Sevilla.

También descansó Eric Garcia por precaución, con unas molestias que le impidieron participar en el encuentro de ida. Después de dos partidos, vuelve al once titular en detrimento de Xavi Espart. Eric jugará de lateral. Las lesiones de Kounde, Balde y Christensen dejaban poco margen de maniobra.

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El once titular que peleará ante el Newcastle es el siguiente: Joan Garcia; Eric, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Fermín, Bernal, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.