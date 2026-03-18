Y, ahora, chicos, toca dedicarle la Champions

Corre por las redes un video…

No, no, ganaron por 18.549 votos, pueden hacer lo que quieran. No, lo que quieran, no, son el FC Barcelona. O lo eran.

En ese video, en las últimas horas de la jornada electoral, una vez concluido el partido ante el Sevilla…

Que no, que no, que los socios les otorgaron masivamente, bestialmente, totalmente, incontestablemente su voto, que no, que no toca.

Se ve algo esperpéntico. Alejandro Echevarría se va abriendo paso entre una multitud, acompañando a Gavi, su gran protegido en el seno de la plantilla azulgrana…

¡Que ganaron 32.934 votos a 14.385! ¡por qué, ahora, este video!

Y, a su alrededor, se ve a un Joan Laporta, que, como el que no quiere la cosa, como si el asunto no fuese con él, acompaña a la pequeña comitiva de futbolistas, la mayoría de ellos muy jóvenes, que Echevarría lleva a votar…

Pero si eso ya es pasado, ahora hay que disfrutar de la Champions, déjese de video, la noche electoral acabó (o empezó) a las 03.15 horas en ‘Luz de Gas’.

Enric Masip, en la noche electoral. / INSTAGRAM

Y Enric Masip, joven, alto, fuertote (el Arsenal de la calle Pomaret cunde mucho), vestido de sport, informal, pero elegante (en el vestir, no en el habla) ejerce de colega de Echevarría y ayuda, también, a abrir el camino hacia las urnas de los muchachos de La Masia, agradecidos o, tal vez, temerosos de que Víctor Font sustituyera a Deco…

Ya todo pasó, estaba claro que el expresidente utilizaría todo el aparato para reforzar su enorme ventaja y, sí, también en la jornada electoral, mientras su oponente se veía, de nuevo, superado por las circunstancias y, sobre todo, por la decisión, sensata (la vida sigue), de no subir al ring, ni hacer sangre.

Y, en esas, que se oye una voz, dicen que de un interventor de Víctor Fort, recriminándole a la comitiva de Echevarría la utilización de los futbolistas: “Los jugadores son de todos, son del Barça, no son vuestros”…

Nunca hubo partido, jamás, porque estaba claro que, pese a todo lo que sabemos, los socios solo quieren ganar, ganar y ganar, como decía Luis Aragonés.

Masip detiene su camino, se gira sobre sí mismo, como hacía pegadito al área antes de lanzar un latigazo de los suyos y, mirando desafiante al aficionado, o socio, o interventor, o colega de Font que graba, le dice, sarcásticamente (¿solo sarcásticamente?): “¡Grava, grava. Fa ràbia, oi? Oi que fa ràbia? Fa ràbia, eh, noi!”

“¡Grava, grava. Fa ràbia, oi? Oi que fa ràbia? Fa ràbia, eh, noi!”, le decía Enric Masip a un miembro de la oposición que grababa con su móvil a la comitiva que, encabezada por el propio Masip y Alejandro Echevarría llevaban a un grupo de jugadores a votar por Joan Laporta.

Pues, sí, la verdad, a algunos, muy pocos al parecer, nos provoca cierta ¿rabia?, bueno, desazón, desasosiego, disgusto, pesadumbre, que alguien que podía ganar y hasta arrollar con buenas artes, emplease las peores maneras para redondear el aplastamiento del oponente.

Hay opositores que recibieron, a modo de gracioso saludo, un pellizco tan tremendo de Laporta en su barriga, que aún les dura el morado (y el dolor). Y son varios, incluido el propio Víctor Font, los opositores que fueron despedidos, despectivamente, con un “¡hala, hala, ahora, a casa, venga!”, en el tramo que iba de una carpa a otra, después de que el perdedor regresase de felicitar al ganador.

Ellos dijeron que luchaban “contra todos y contra todo” y, sí, lo hicieron con todo, incluido el club, incluidas las fuerzas vivas del club, incluidos todos los ‘staff’ de la entidad. Jordi Finestres, exmiembro (volverá) del gabinete de Laporta fue quien le suministró, en mano, a Hansi Flick el sobre, con la papeleta del expresidente dentro, segundos antes de votar. Tal vez por eso, 24 horas después, el presidente anunció que el técnico está ya renovado.

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Contra todos y contra todo. Con todo.