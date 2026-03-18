Los aficionados del Newcastle dejan una imagen viral trepando una palmera en Barcelona

Cerca de 10.000 seguidores del Newcastle han llegado a Barcelona esta semana para animar a su equipo en el partido final de los octavos de la Liga de Campeones frente al FC Barcelona, que se disputa esta tarde en el Spotify Camp Nou a las 18:45. La eliminatoria llega completamente abierta tras el 1-1 de la ida en St. James’ Park, por lo que el ambiente en la ciudad ya anticipa una gran noche europea. La elevada presencia de aficionados en tierras catalanas, ha puesto en alerta a las autoridades y ha dejado algunas imágenes insólitas corriendo por las redes. Sin embargo, a pesar del elevado desplazamiento de hinchas ingleses, al estadio solo podrán acceder algo más de 3.100 aficionados del Newcastle en la zona visitante, el cupo que corresponde al 5% del aforo reservado para la afición rival según la normativa de la UEFA.

El Barça, además, ya había anunciado en los días previos un refuerzo de los controles de acceso y de la trazabilidad de las entradas para evitar la presencia masiva de seguidores visitantes fuera del sector asignado. Los aficionados del Newcastle, conocidos popularmente como los “Geordies”, suelen estar considerados entre los menos conflictivos del fútbol inglés cuando viajan por Europa, pero su presencia ha sido muy visible desde este martes en el centro de Barcelona, especialmente en zonas como Las Ramblas y la plaza Real, donde se han concentrado durante toda la jornada previa al encuentro.

La expectación responde a la importancia deportiva del choque. El Barça se juega el pase a cuartos ante un Newcastle que llega reforzado anímicamente y con la moral alta, mientras que el conjunto azulgrana confía en hacerse fuerte en casa para resolver una eliminatoria que se complicó demasiado en la ida. Esta tensión, se ha trasladado a las calles de la capital catalana en la que se han vivido algunos episodios que se han viralizado rápidamente en redes sociales con la llegada de la afición inglesa. Este miércoles, un seguidor del Newcastle se subió a una palmera para recuperar un balón que había quedado atrapado entre las hojas. Jaleado por sus compañeros y ante la sorpresa de los viandantes, logró hacerla caer en una escena tan insólita como festiva que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

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Así, Barcelona vive desde horas antes una de esas jornadas de gran cita continental: miles de hinchas ingleses en las calles, máxima vigilancia en torno a las entradas y un partido de alto voltaje en el que el Barça intentará aprovechar el empuje del Camp Nou para sellar su presencia en los cuartos de final.