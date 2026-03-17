Baloncesto | Champions
El Unicaja arrebata el liderato al Joventut y tendrá ventaja de campo en cuartos (86-74)
El equipo malagueño acabó campeón del Grupo K del Top-16 mientras el cuadro catalán también disputará los cuartos de la Liga de Campeones.
El exazulgrana Jabari Parker brilló con 21 puntos.
El Unicaja doblegó al Asisa Joventut en un partido con aroma a final europea (86-74), con ambos ya clasificados para cuartos de Liga de Campeones FIBA, y acaba campeón del Grupo K del Top-16, por lo que tendrá ventaja de campo en la eliminatoria al mejor de tres partidos para acceder a las finales.
El equipo malagueño fue superior en el último tramo, aunque llegara debilitado por su plaga de ausencias: el pívot Olek Balcerowski por un virus, el alero dominicano Chris Duarte y el ala-pívot Tyson Pérez, ademas de la baja de larga duración de David Kravish.
Los diecisiete puntos de Tyler Kalinoski, 15 de Killian Tillie y 14 de Augustine Rubit, más la actuación coral de su defensa pudieron con los 21 puntos de Jabari Parker, el mejor de los de Badalona en ataque.
Buen comienzo badalonés
Un 0-8 de parcial inicial del Asisa Joventut significaba un primer aviso de lo que esta siendo esta temporada el equipo liderado por Ricky Rubio, que llegaba a Málaga tras ganarle el derbi al FC Barcelona y completando una BCL sobresaliente.
El Unicaja remó, encontró vías a campo abierto y estuvo mucho más acertado para ir remontando hasta el 21-18 con un triple de Tillie, que luego sus compañeros agrandaron hasta cerrar el primer cuarto ganando de cinco puntos (25-20).
El Unicaja ya veía muy de cerca en su retrovisor a la Penya, que encontraba un triple esquinado de Michael Ruzic o una penetración de Parker para igualar e incluso darle la vuelta (41-43) después de que Unicaja pecara con un 0/4 en triples en el último minuto previo al descanso.
Parcial de 9-0
Una virtud de este Unicaja, eléctrico y por momentos imparable cuando entra en trance, se vio nada más salir de vestuarios, con un parcial de 9-0 y la firma de Tyler Kalinoski, que anotó dos triples en ráfaga para el 52-43.
El Asisa Joventut, de hambre insaciable y con la calidad de Parker como clavo al que agarrarse, volvía al partido tan pronto como parecía que se había marchado, firmando el 52-52 apenas dos minutos después de aquellos dos triples cajistas.
Un tiro exterior de Hakanson devolvió a los catalanes el mando, y el Martín Carpena empezaba a caldearse por varias decisiones arbitrales en un partido que entró en una dimensión más física y de brega por cada rebote.
Ni rastro de Tomic
Unicaja se fue al último cuarto ganando por una canasta (62-60). Joventut dañaba por dentro, sin Tomic en la rotación -jugó tres minutos-, pero con Birgander acertando; mientras tanto, los de Ibon respondían, pero no encontraban un parcial ganador.
Hasta que apareció a 4:31 del final (74-67), con el ala-pívot cajista Killian Tillie como encargado de encender a la afición local, volcada, saboreando la anunciada victoria gracias un tramo final arrollador de Unicaja.
Ficha técnica:
86- Unicaja (25+18+19+24): Perry (3), Audige (6), Barreiro (6), Webb III (3), Rubit (14) -quinteto inicial- Cobbs (7), Djedovic (3), Díaz (6), Sulejmanovic (6), Kalinoski (17), Tillie (15).
74- Asisa Joventut Badalona (20+23+17+14): Rubio (9), Hunt (3), Kraag (5), Parker (21), Birgander (10) -quinteto inicial- Drell (5), Hakanson (10), Ruzic (9), Tomic (0), Hanga (2).
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