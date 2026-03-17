El Unicaja arrebata el liderato al Joventut y tendrá ventaja de campo en cuartos (86-74)

El Unicaja doblegó al Asisa Joventut en un partido con aroma a final europea (86-74), con ambos ya clasificados para cuartos de Liga de Campeones FIBA, y acaba campeón del Grupo K del Top-16, por lo que tendrá ventaja de campo en la eliminatoria al mejor de tres partidos para acceder a las finales.

El equipo malagueño fue superior en el último tramo, aunque llegara debilitado por su plaga de ausencias: el pívot Olek Balcerowski por un virus, el alero dominicano Chris Duarte y el ala-pívot Tyson Pérez, ademas de la baja de larga duración de David Kravish.

Los diecisiete puntos de Tyler Kalinoski, 15 de Killian Tillie y 14 de Augustine Rubit, más la actuación coral de su defensa pudieron con los 21 puntos de Jabari Parker, el mejor de los de Badalona en ataque.

Buen comienzo badalonés

Un 0-8 de parcial inicial del Asisa Joventut significaba un primer aviso de lo que esta siendo esta temporada el equipo liderado por Ricky Rubio, que llegaba a Málaga tras ganarle el derbi al FC Barcelona y completando una BCL sobresaliente.

El Unicaja remó, encontró vías a campo abierto y estuvo mucho más acertado para ir remontando hasta el 21-18 con un triple de Tillie, que luego sus compañeros agrandaron hasta cerrar el primer cuarto ganando de cinco puntos (25-20).

El Unicaja ya veía muy de cerca en su retrovisor a la Penya, que encontraba un triple esquinado de Michael Ruzic o una penetración de Parker para igualar e incluso darle la vuelta (41-43) después de que Unicaja pecara con un 0/4 en triples en el último minuto previo al descanso.

Parcial de 9-0

Una virtud de este Unicaja, eléctrico y por momentos imparable cuando entra en trance, se vio nada más salir de vestuarios, con un parcial de 9-0 y la firma de Tyler Kalinoski, que anotó dos triples en ráfaga para el 52-43.

El Asisa Joventut, de hambre insaciable y con la calidad de Parker como clavo al que agarrarse, volvía al partido tan pronto como parecía que se había marchado, firmando el 52-52 apenas dos minutos después de aquellos dos triples cajistas.

Un tiro exterior de Hakanson devolvió a los catalanes el mando, y el Martín Carpena empezaba a caldearse por varias decisiones arbitrales en un partido que entró en una dimensión más física y de brega por cada rebote.

Ni rastro de Tomic

Unicaja se fue al último cuarto ganando por una canasta (62-60). Joventut dañaba por dentro, sin Tomic en la rotación -jugó tres minutos-, pero con Birgander acertando; mientras tanto, los de Ibon respondían, pero no encontraban un parcial ganador.

Hasta que apareció a 4:31 del final (74-67), con el ala-pívot cajista Killian Tillie como encargado de encender a la afición local, volcada, saboreando la anunciada victoria gracias un tramo final arrollador de Unicaja.

Ficha técnica:

86- Unicaja (25+18+19+24): Perry (3), Audige (6), Barreiro (6), Webb III (3), Rubit (14) -quinteto inicial- Cobbs (7), Djedovic (3), Díaz (6), Sulejmanovic (6), Kalinoski (17), Tillie (15).

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74- Asisa Joventut Badalona (20+23+17+14): Rubio (9), Hunt (3), Kraag (5), Parker (21), Birgander (10) -quinteto inicial- Drell (5), Hakanson (10), Ruzic (9), Tomic (0), Hanga (2).