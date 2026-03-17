Fútbol femenino
Sam Kerr acaba con el reinado de China y manda a Australia a la final
Sam Kerr, delantera del Chelsea y gran figura de la selección de Australia, firmó la victoria de las Matildas en la primera semifinal de la Copa de Asia femenina, al imponerse por 2-1 a China, que no pudo cumplir el sueño de revalidar la corona continental.
Después de que Caitlin Foord adelantara al conjunto anfitrión a los 17 minutos y Zhan Linyan igualara de penalti a los 26, Kerr, que ha olvidado la dura lesión que le tuvo veinte meses de baja, ejerció de líder de su equipo y protagonista del torneo.
A los 58 minutos la atacante 'blue' recibió un balón en profundidad, se marchó en velocidad, superó a la guardameta Peng Shimeng y pese a quedarse apenas sin ángulo mandó el balón al fondo de las mallas para sellar la victoria del conjunto de Joseph Adrian Montemurro en el Optus Stadium de Perth.
Australia se enfrentará en la final el sábado, en Sídney, al vencedor de la segunda semifinal que disputarán este miércoles Corea del Sur y Japón.
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