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Sam Kerr acaba con el reinado de China y manda a Australia a la final

Kerr acaba con el reinado de China y manda a Australia a la final

Kerr acaba con el reinado de China y manda a Australia a la final

EFE

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Madrid
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Sam Kerr, delantera del Chelsea y gran figura de la selección de Australia, firmó la victoria de las Matildas en la primera semifinal de la Copa de Asia femenina, al imponerse por 2-1 a China, que no pudo cumplir el sueño de revalidar la corona continental.

Después de que Caitlin Foord adelantara al conjunto anfitrión a los 17 minutos y Zhan Linyan igualara de penalti a los 26, Kerr, que ha olvidado la dura lesión que le tuvo veinte meses de baja, ejerció de líder de su equipo y protagonista del torneo.

A los 58 minutos la atacante 'blue' recibió un balón en profundidad, se marchó en velocidad, superó a la guardameta Peng Shimeng y pese a quedarse apenas sin ángulo mandó el balón al fondo de las mallas para sellar la victoria del conjunto de Joseph Adrian Montemurro en el Optus Stadium de Perth.

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Australia se enfrentará en la final el sábado, en Sídney, al vencedor de la segunda semifinal que disputarán este miércoles Corea del Sur y Japón.

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