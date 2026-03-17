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Así es la mansión de Kylian Mbappé en La Finca, valorada en 11 millones de euros
El delantero del Real Madrid se compró la vivienda en el verano de 2024
Ester Expósito y Kylian Mbappé: esto es lo que se sabe del posible romance entre ambos
Kylian Mbappé está acaparando todas las miradas, pero no por su rendimiento con el Real Madrid, sino por su relación con una de las actrices más populares de España: Ester Expósito. El pasado fin de semana, el atacante francés fue visto con ella en París y se destapó que estaban viviendo un romance clandestino. A pesar de que no lo hayan hecho oficial, la relación va viento en popa.
En uno de los sitios en el que habrían quedado es en la mansión del atacante del Real Madrid, que se encuentra en una de las urbanizaciones más privilegiadas de la capital de España: La Finca, en Pozuelo de Alarcón.
El delantero centro del Real Madrid adquirió esta mansión en el verano de 2024, tras haber visitado varias propiedades en zonas como La Moraleja, Puerta de Hierro y El Viso. Finalmente, se decantó por esta residencia, que anteriormente pertenecía a Gareth Bale, exjugador del equipo merengue.
Se trata de una residencia que dispone de más de 1200 metros cuadrados construidos. En su interior, la vivienda se distribuye en varias plantas y cuenta con 7 u 8 dormitorios, todos con baño privado, sumando un total de 11 baños.
Además, tiene áreas de relajación, como una sala de cine privada con una gran pantalla, sonido envolvente y cómodas butacas. Junto a esta, se encuentra un spa interior con piscina cubierta climatizada, sauna, jacuzzi y zona de descanso.
Según la revista Mi casa, "el hogar de Kylian Mbappé tiene un particular campo de minigolf con un diseño con réplicas de hoyos famosos de los torneos de Augusta, Sawgrass y Royal Troon's Postage Stamp".
La Finca es una de las zonas más exclusivas y apuntan a que "está a 10 minutos del centro de Madrid y del aeropuerto. Próximo a Colegios Internacionales, Clínicas privadas, Centros comerciales con las tiendas más exclusivas y una amplia oferta deportiva y de ocio".
Son uno de los motivos por los cuales los asesores inmobiliarios de Mbappé se acabaron decidiendo por invertir en La Finca, donde viven famosos como Fernando Torres, Iker Casillas, Rudy Fernández o Paz Vega, entre otros.
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