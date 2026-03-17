La intrahistoria de la compra del Badalona Women: "Cuando llegan estas oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo"

La resaca emocional aún dura en Badalona. Fue una noche casi perfecta la de hace apenas una semana. En su puesta de largo tras ser adquirido por Mercury 13, el Badalona Women mantuvo el empate a 0 ante el todopoderoso Barça en la semifinales de la Copa de la Reina. Una cita inédita para el club que nunca había llegado a estas alturas de competición y que ahora sueña con lograr el pase a la final este miércoles en el Johan Cruyff (21 horas, Esport 3 y Tdp). Sin embargo, el movimiento que hay en las oficinas de la entidad no se debe (solo) al partido. Tras hacerse pública su nueva propiedad, Mercury 13 ya ha aterrizado en Badalona. Aunque, en realidad, hace meses que forma parte del club.

"Llevo ya varios meses en el club, como quien dice 'en la sombra' como quien dice", cuenta Pedro Iriondo, CEO de Badalona Women a EL PERIÓDICO. "Llevo aquí desde septiembre, con el cierre de las transacciones y organizando todo. Ahora es mucho más fácil tener discusiones con la gente que va a trabajar, así como con patrocinadores. Cada club es un mundo y esto nos permite acelerar y saber lo que necesitamos. Escuchar y ver, y ahora ya empezamos a formar nuestro equipo. Tenemos personas que entrarán esta semana para operaciones y administración de fútbol: viajes, pisos, integración en la ciudad, médicos...", cuenta el director general.

Beatriz Álvarez respalda el proyecto del Badalona tras la entrada de Mercury 13 como accionista mayoritario. Pedro Iriondo, en la derecha de la imagen, junto a Mario Malavé. / LIGA F / Europa Press

Las negociaciones empezaron hace meses, pero un acuerdo de tal entidad necesitaba de maduración. Todo estaba encaminado hace meses, pero faltaba un punto clave: el club debía convertirse en SA para que pudiera aceptar socios inversores. El cambio de ciudad, la falta de un estadio en Badalona por no tener césped natural y el proceso de reconversión en Sociedad Anónima Deportiva (que se formalizó finalmente en octubre de 2025) permitieron que Mercury 13 pudiera oficializar la semana pasada la compra del Badalona Womens.

"Ganar credibilidad"

"Viendo todo el anuncio y sabiendo que teníamos el partido de Copa y en Badalona lo que podía ser esto, se veía que podía ser un club muy chulo en una ciudad que empuja y con ambiente. Cuando llegan estas oportunidades, hay que aprovecharlas al máximo. A los que se lo creen y a los que no, para que digan: esto es de verdad. Hubo mucho trabajo para poner en marcha todo lo que pasó en el partido y el feedback ha sido muy positivo por parte de todo el mundo: ayuntamiento, patrocinadores, de las chicas de la cantera… Nos ha permitido ganar credibilidad", explica Iriondo de la puesta de largo que organizaron en el estadio para la ida de las semifinales. Este miércoles, el matchball final, en el que aún mantienen sus opciones tras el duelo sin goles en su feudo.

"Vamos a hacer fútbol femenino para desayunar, comer y cenar"

Iriondo está esperanzado, pero es consciente de que el escenario habitual del Badalona aún no es ese. "Nunca vamos a tener las mejores infraestructuras ni el mejor gimnasio. No tenemos ese apoyo detrás, ese club con 100 años de historia, pero sí que vamos a hacer fútbol femenino para desayunar, comer y cenar. El trato a la jugadora, el apoyo a la jugadora joven que llega, va a ser muy cuidado", cuenta el CEO. "Un acceso rápido al primer equipo, que es competitivo y ambicioso, por debajo de lo que son los grandes. Hasta ahora este no ha sido un club que ha estado tranquilo en liga y ese es el objetivo, el primero. Luego, acercarse a los que están arriba. Eso también es lo que va a atraer a jugadoras de fuera. Media tabla hacia arriba es el punto ambicioso pero realista.

Una marca de referencia

Hay otros dos objetivos que se marca la entidad a medio plazo. El primero, consolidarse en la comunidad. "El sueño, y creo que es realista, es que lo que vimos el otro día se convierta en una realidad. No va a pasar de un día para otro, pero el objetivo es que tengamos un estadio de 4.000 personas al que se puede llegar y atraer a gente. Que cada temporada tengamos más partidos así. Es un estadio que vibra, que la gente de aquí lo siente como suyo y que esta sea la experiencia del fútbol femenino", cuenta Iriondo a EL PERIÓDICO.

El segundo, ser una marca de referencia. "Tenemos la libertad que no tiene un club de 100 años de historia y podemos comunicar de manera diferente y hacer cosas distintas. Me gustaría que la gente nos viera como un club referente en fútbol femenino en la forma de comunicar, de creación de contenido y espacio para jugadoras y patrocinios. Tenemos mucha flexibilidad".

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Y, con todos estos sueños de presente y futuro, estan dispuestos a lucharle al campeón de copas la semifinal en su casa.