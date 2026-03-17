Hugo Riera, periodista deportivo: "Vemos a los deportistas como superhéroes, pero también han sido humanos"

Hugo Riera (Barcelona, 1999) es un periodista deportivo de las nuevas generaciones. Curtido en los streamings y el mundo digital, decidió investigar aspectos que van más allá del deporte puro y duro. En su libro 'La mentalidad de los campeones' (Ed. Somos) presentado este lunes en Barcelona repasa algunos de los aspectos psicológicos que comparten los mejores de todos los tiempos.

¿Cree que existe una mentalidad común en los campeones?

Sí. De hecho, muchos campeones se fijan en atletas de otras disciplinas para afrontar sus propias competiciones y si investigas un poco ves que tienen muchas cosas en común. Por ejemplo, leí en la autobiografía de Rafa Nadal que uno de sus referentes era Tiger Woods o que Simone Biles se fijaba mucho en Serena Williams, Michael Phelps en Michael Jordan... Muchos deportistas de distintos deportes acudían a Kobe Bryant por su mentalidad. Creo que lo que tienen en común no es el deporte que practican, sino una forma de pensar, de gestionar los momentos importantes y de afrontar la competición.

¿La mentalidad se aprende o viene de serie, por carácter?

No creo que sea algo solo teórico. Es algo que hay que poner en práctica. No basta con leer un libro y entender cómo piensan para adquirir esa mentalidad de golpe. Ninguno es campeón solo por pensar que va a serlo: hay todo un proceso. Pero sí es verdad que, aunque yo no vaya a nadar como Phelps, la forma en que él afrontaba sus carreras para ser el mejor sí puede ayudarme en mi trabajo.

¿Entonces se puede aprender a pensar como un campeón?

Se puede aprender mucho de cómo ellos encaran sus competiciones para afrontar nuestros propios partidos en la vida, aunque no seamos deportistas. Todos los tenemos: una reunión de trabajo, una presentación, una situación importante. Hay cosas que se pueden preparar antes, y ver cómo lo hacen ellos resulta muy inspirador. Luego, evidentemente, para el deporte de élite hacen falta disciplina, confianza y también talento.

En el libro menciona la fidelidad a la rutina como parte de esa mentalidad.

Es muy importante. Al menos en los deportistas que he estudiado, tener un plan mental —y a veces también escrito— y cumplirlo es clave para llegar a los objetivos. Es verdad que ahora la rutina casi se ve como algo aburrido, como hacer siempre lo mismo, y tratamos de huir de eso buscando experiencias nuevas, aunque ni siquiera nos apetezcan tanto. Pero lo que he visto en los deportistas es que, dentro de esa aparente monotonía, lo que hacen es mejorar. Y eso es lo valioso. No es monótono si cada día lo haces mejor.

Hugo Riera presenta 'La mentalidad de los campeones' en la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia. / Jordi Otix / EPC

La escritura es una herramienta para muchos grandes deportistas. ¿Es más habitual de lo que se cree?

Mucho más. Siempre se ha hablado de los diarios personales, donde apuntas cosas que no vas a compartir con nadie, pero que para ti son importantes. No las escribes porque no las sepas, sino porque al escribirlas algo cambia. Escribir funciona como una especie de contrato con uno mismo para no perder el norte, para recordar por qué estás entrenando y seguir el plan. También es un ejercicio de reafirmación. Repiten cosas como “seré campeón, seré campeón”. Es una forma de visualización, de ganar confianza y de creer que realmente lo van a lograr.

En esta mentalidad ganadora ¿Qué papel tiene el error?

Es clave. Muchas veces, cuando no estamos seguros de algo, ni siquiera lo intentamos. Esperamos a tenerlo clarísimo o muy de cara para dar el paso. Los deportistas, en cambio, entienden que van a fallar muchas más veces de las que van a acertar, y que la cuestión está en cuándo fallan y cuándo aciertan. Los mejores deportistas han perdido más veces de las que han ganado, pero solo recordamos las victorias.

¿Cómo resumiría la mentalidad del campeón?

En una carrera, aunque ya hayan cruzado la meta los más rápidos, el último participante sigue corriendo para dar su máximo aunque no tenga opciones de ganar. Para mí, esa es quizá la imagen que mejor define lo que quería explicar. Y es curioso que para hablar de la mentalidad de los campeones recurra al último clasificado. Pero es así. Al principio todos miramos quién gana, pero no solo existe la carrera por la victoria: está la carrera de cada participante. Hasta que uno no cruza la línea de meta, su crono no se detiene. Y ese tiempo que marque será su rival en la siguiente carrera. Es una forma distinta de entender el éxito.

¿Cree que los deportistas pueden ser un ejemplo para muchos otros aspectos?

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Los vemos como superhéroes, pero también han sido humanos. Y porque se exponen públicamente a perder, a ganar, a fallar y a acertar de forma constante. Incluso su vida privada acaba expuesta. Eso no sucede igual con un directivo de empresa, por ejemplo. En los deportistas puedes observar cómo reaccionan ante un error, cómo vuelven a competir después de fallar, cómo soportan la presión. Dan una cantidad de información que en otros ámbitos no tienes.