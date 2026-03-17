Flick prepara el Barça-Newcastle con la oferta de renovación: "No es el momento, pero será mi último club""

Joan Laporta usó la baza de Hansi Flick como un activo potente de la candidatura y durante la campaña ya insinuó que le ofrecería la renovación del contrato. Consumada la victoria en las urnas, lo asegura. Aunque sea un asunto que no corre ninguna prisa. Flick firmó hasta 2027, con lo que aún tiene un año por delante sin que haya terminado esta temporada ni se conozca el desenlace que tendrá en la recolección de títulos.

Y Flick considera que "ahora no es el momento adecuado" para tratar de la ampliación de su contrato hasta 2028. No es el momento adecuado, decía el entrenador alemán este martes, por tratarse de la víspera de la eliminatoria de la Champions con el Newcastle.

Hansi Flick bromea con la plantilla al empezar el entrenamiento de este martes. / Valentí Enrich / SPO

Pendiente de los resultados

La ida se cerró sin solución. El 1-1 concede al Barça la condición de favorito, y juega en casa, pero en primer partido iba perdiendo hasta el último minuto del tiempo añadido. El penalti a Dani Olmo transformado por Lamine Yamal evitó la necesidad de invocar al Camp Nou a una remontada.

No es el momento adecuado tampoco, a juicio de Flick, porque "esto es fútbol", y ese amplio y vago aforismo apela a la volatilidad del juego en sí, sobre todo a nivel profesional, sobre todo en un club grande como el Barça. El color de los resultados transforma un estado de felicidad en una crisis en cuestión de días y el técnico no desearía verse involucrado en un ambiente de desconfianza y preso de un contrato hasta 2028.

El último equipo

"Está claro que me gusta trabajar aquí, tengo una familia fantástica, un gran staff y el apoyo de todo el mundo, pero esto es fútbol", explicó Flick, que supedita su decisición hasta encontrar la oportunidad de darle una vuelta al asunto con sus más allegados.

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"Tenemos mucho tiempo por delante y no estoy pensando en ir a otro sitio ni nada por el estilo. El Barça será mi último club, mi último trabajo", repitió Flick, manifestando de nuevo que se siente "muy feliz" en Barcelona.