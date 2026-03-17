El CTA confirma el robo al Espanyol en Mallorca: "El gol debió anularse, es falta y amarilla"

No hubo sorpresas y en el análisis de Comité Técnico de Árbitros de cada semana se reconoció el nuevo atraco sufrido por el Espanyol en Palma de Mallorca. En el espacio 'Tiempo de revisión' ya se admitieron errores pasados contra el cuadro perico como el sufrido en Mestalla, cuando también se dio validez a un tanto del Valencia con falta previa. En esta ocasión, quedó claro que el tanto de Pablo Torre vino precedido de una falta de Samú Costa sobre Urko que vio todo el universo menos De Burgos Bengoetxea.

El audio no deja ningún lugar a la duda. "En una disputa frontal entre dos jugadores, el defensor del Espanyol cae al suelo y el balón llega a otro atacante bermellón, que finaliza y marca gol, siendo concedido por el árbitro", empieza el análisis de la jugada.

"Golpea temerariamente el pie"

"El VAR, tras revisar minuciosamente la jugada, recomienda revisarlo porque considera que antes del tiro el primer jugador del Mallorca golpea temerariamente en el pie al defensor sin llegar tocar el balón, por lo que se debería decretar falta del delantero en la fase de ataque. El árbitro, tras la revisión en el campo, decide mantener el gol", continúa explicando el CTA en la narración de los hechos.

"Para el CTA la llamada del VAR es correcta e incluso debería ir acompañada de la sanción disciplinaria de tarjeta amarilla. La decisión final del árbitro es errónea, el tanto debió anularse", concluye el organismo sobre la acción que supuso el empate del Mallorca y un duro golpe para un Espanyol que acabó perdiendo (2-1) y sumando la 11ª jornada consecutiva sin vencer.

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"Es una pena, no queremos errar"

Fran Soto, presidente del organismo arbitral, también admitió el grave fallo. "Se explica en que detrás de un colegiado está una persona que a veces comete errores. Es un error. Entendemos que ahí debería haberse señalado la falta, incluso con tarjeta amarilla, y no se ha señalado. Es una pena porque no queremos errar. Sabemos que todo el mundo se juega mucho", apuntó el dirigente.