Cruyffismo o barbarie: así es el número de la revista 'Líbero' por el décimo aniversario de la muerte de Johan

A Johan Cruyff le vino a buscar la muerte el 24 de marzo de 2016. En plena Semana Santa. Como tantas otras veces ocurrió con él de por medio, y pese a llevar tiempo luchando contra un cáncer de pulmón, la sorpresa fue por delante. Tenía 68 años. Con mucho tiempo aún por vivir y demasiado aún por ser contado. Genio en lo suyo, un fútbol que dominó como muy pocos desde la práctica pero también desde la inteligencia, la valentía y el sentido común en el banquillo, Johan trascendió al deporte para convertirse en un icono de la cultura popular.

La revista Líbero homenajea al exfutbolista y exentrenador del Barça e integrante de la Naranja Mecánica holandesa con un número especial -'Cruyffismo o barbarie'-por el décimo aniversario de su muerte. Será a partir del domingo 22 de marzo cuando la publicación podrá ser adquirida junto a EL PERIÓDICO (7,50 euros más el precio del diario). El resto de cabeceras de Catalunya de Prensa Ibérica (Sport; Regió 7 y Diari de Girona) también distribuirá la revista.

Portada de la revista Líbero en homenaje a Johan Cruyff. / EP

Entre los contenidos que incluye Líbero en su homenaje al entrenador que llevó al Barça desde el banquillo a su primera Copa de Europa en Wembley asoman 'El manual cruyffista', de Sergi Pàmies; pero también "El 11+6" de David Caraben. Su padre, Armand Caraben, fue quien logró el fichaje de Cruyff por el Barça en agosto de 1973 gracias a su extraordinario poder de convicción.

También hablan sobre la incidencia de Johan en su vida Jordi Cruyff, actual director deportivo del Ajax, el club donde comenzó a nacer el mito del 'cruyffismo'.

Juan Manuel Asensi, compañero de Johan en la legendaria liga conquistada por el Barça en 1974 (la del 0-5 en el Bernabéu), tira de nostalgia para recordar un tiempo que marcaría la historia del club.

Quien lo vivió como rival, en la etapa en que Cruyff era ya el entrenador del Dream Team, fue Emilio Butragueño. Su Quinta del Buitre dio paso a aquel Barça contracultural que acabaría coronándose con el gol de Koeman en Wembley, pero también con las Ligas de Tenerife.

Noticias relacionadas

Joan Laporta, que aún hoy se emociona cuando recuerda el impacto que tuvo Johan en su vida, se une al homenaje de Líbero.