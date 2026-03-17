El calvario de Neymar continua y Ancelotti vuelve a dejarlo fuera de la convocatoria con Brasil: "No está al 100 %

Por todo el talento que Neymar sigue atesorando en las piernas, no hay manera de que el brasileño levante cabeza con las lesiones. El exazulgrana de 34 años volvió a quedarse fuera de la convocatoria de la selección de Brasil, que dirige Carlo Ancelotti desde el verano pasado. El técnico italiano acudió el pasado martes al partido del Santos frente al Mirassol para observar personalmente al jugador, pero este no jugó por fatiga muscular: "Neymar con el balón está muy bien, pero tiene que mejorar porque, para mí, no está al 100 % de sus posibilidades", dijo el seleccionador, aunque no descartó que pueda entrar en la lista del Mundial si "sigue trabajando, jugando, demostrando sus cualidades y una buena condición física".

Al máximo goleador histórico de la canarinha todavía le quedan dos meses de competición para demostrar que merece un último baile en la gran cita de futbol de este verano, aunque deberá hacerse hueco en una lista plagada de talento y en la que se incluye a Vinicius, Raphinha y Endrick, la gran sorpresa que se ha ganado un puesto gracias a su rendimiento en el Lyon. El delantero de 19 años fue cedido por el Real Madrid al club francés en diciembre, y desde entonces suma 3 goles y 3 asistencias en 8 partidos. La grave lesión de Rodrygo abrió una puerta a la vuelta de Neymar, pero tampoco ha tenido suerte y su último partido con Brasil ya se remonta al 18 de octubre de 2023. Ancelotti nunca le ha convocado.

Un último sueño

Neymar fichó por el Santos en enero de 2025 con la esperanza de recuperar el ritmo de competición que había perdido en su lujosa estancia en el Al-Hilal, el equipo saudí con el que llegó a jugar la miseria de 7 partidos en año y medio. Después de salvar heroicamente del descenso al club de sus orígenes, renovó con el Peixe hasta el 31 de diciembre de 2026 de cara a una última oposición a disputar el cuarto mundial de su carrera. Sin embargo, esta temporada solo ha disputado dos de los seis partidos de liga y su último gol fue en la Kings League de Brasil como presidente: "Estoy molesto y triste por no haber sido convocado. Pero la concentración sigue siendo la misma, día tras día, entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido. Todavía queda una última convocatoria, y el sueño continúa", declaró Neymar.

Neymar celebra un gol con el Santos. / GUILHERME DIONIZIO / (EPA) EFE

Las lesiones siguen persiguiendo el achacado cuerpo de Neymar que, a sus 34 años, todavía sueña con ganar el mundial. Su historial con la copa del mundo es trágico: debutó en 2014 cuando se disputaba en casa, pero se despidió en cuartos tras sufrir un duro rodillazo en la espalda que estuvo a punto de dejarle minusválido. Ya desde casa, observó como su selección era humillada por Alemania en el Maracaná (1-7). En 2018, el verdugo fue la Bélgica de Courtois después de que fuera criticado por el tiempo que transcurría en el suelo después de cada golpe. En el Mundial de Qatar de 2022, pasó entre algodones hasta cuartos, donde marcó un golazo en la prórroga que Croacia igualó antes de imponerse en la tanda de penaltis. El de este verano sería su última oportunidad a levantar un trofeo para la pentacampeona a quien se le resiste desde 2002.

Convocatoria y compromisos de Brasil

Ancelotti volvió a darle la espalda a la gran estrella del país, en favor de otros delanteros como el debutante Rayan (Bournemouth), Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), y Matheus Cunha (Manchester United), además de los previamente mencionados Raphinha, Vinicius y Endrick. La lista de convocados también incluye a Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson (Fenerbahçe) en portería. Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibáñez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma) en defensa. Andrey Santos (Chelsea) Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Itthad) y Gabriel Sara (Galatasaray) en el centro del campo.

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Neymar y Raphinha después de caer eliminados en Qatar, 2022. / ADRIAN DENNIS / AFP

En el próximo parón internacional, la canarinha se enfrentará a Francia (26 de marzo) y a Croacia (31 de marzo) en los dos últimos partidos previos a la preparación por el mundial, que servirá de ensayo general días antes de que arranque el torneo en Estados Unidos. El primer amistoso será contra Panamá (31 de mayo), seguido de un duelo contra Egipto (6 de junio). El debut en el mundial será el 14 de junio en Nueva Jersey frente a Marruecos, el rival más duro del grupo C. Luego será el turno de Haití en Filadelfia (20 de junio) y Escocia en Miami (25 de junio).