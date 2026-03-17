La CAF descalifica a Senegal y proclama a Marruecos campeón de la Copa África

La Junta de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) dio por perdida este martes a Senegal la final de la Copa África 2025, que había vencido por 0-1 en la prórroga, y por campeona a la selección de Marruecos, con una victoria por 3-0, tras atender los recursos de esta última tras la derrota sufrida el pasado 18 de enero en Rabat, según anunció el organismo en un comunicado en sus canales oficiales.

La CAF descalificó a Senegal por "por incomparecencia" después de retirarse unos minutos en la final por un penalti que luego falló Brahim y causó un tremendo escándalo.

El artículo 84

El organismo rector del fútbol africano emitió este martes el comunicado que deja sin título a los senegales en favor de Marruecos.

"La Junta de Apelaciones de la CAF decidió que, en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAF), la selección nacional de Senegal perdió por incomparecencia la final de la Copa Africana de Naciones, cuyo resultado se registra como 3-0 a favor de la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF)", apunta la nota.

Duelo polémico

El pulso del pasado 18 de enero resultó volcánico, sobre todo en el tramo final del encuentro, cuando el árbitro pitó un penalti a favor de Marruecos y los senegaleses, capitaneados por Mané, abandonaron el campo al considerar que se trataba de una decisión injusta. Poco antes de ese penalti, se había anulado un gol a Senegal por una falta dudosa sobre Achraf.

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El penalti de Brahim, parado por Mendy. / Youssef Loulidi / AP

Después de varios minutos de incertidumbre, los senegaleses volvieron al campo y Brahim falló el penalti en un lanzamiento a lo Panenka que detuvo el meta Edouard Mendy. Pape Gueye, centrocampista del Villarreal, firmó el triunfo de Senegal en la prórroga, pero Marruecos recurrió y la CAF ha acabado dándole la razón.