El Barça valora ampliar el Johan en 10.000 localidades para jugar mientras se termina la cubierta del Spotify Camp Nou

Desde que este domingo por la noche Joan Laporta fuera reelegido presidente del FC Barcelona por una amplia ventaja sobre su rival Víctor Font, los anuncios de sus intenciones para este nuevo mandato no han dejado de sucederse. Este martes, el presidente azulgrana ha confirmado en una entrevista concedida a Jordi Basté en 'El món a RAC1' que el club valora la ampliación de 10.000 localidades del Johan Cruyff para trasladar la actividad del club durante el periodo que dure la instalación de la nueva cubierta del Spotify Camp Nou.

Esta alternativa dejaría fuera de las opciones un temido regreso a Montjuïc, ya que según ha adelantado el presidente de la entidad barcelonesa, el Ayuntamiento estaría de acuerdo. Cabe recordar que como ya se había comentado anteriormente, los trabajos para instalar la cubierta del nuevo estadio imposibilitarían el uso del terreno de juego durante un periodo de varios meses como mucho, pero que probablemente coincidirían con el inicio de temporada. Tras haberse especulado con la posibilidad de pedir a la Liga una excepción para jugar fuera de casa los encuentros de ese periodo, salieron a la luz otras alternativas como Montjuïc o el Johan.

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"La alternativa sería el Johan, porque sería por un espacio corto de tiempo", confirmó Laporta en la entrevista. Desde el club no quieren ni oír hablar de Montjuïc, pero para que ello sea viable, habría que plantearse una ampliación. "La idea es que esta ampliación sea definitiva para que LaLiga no nos haga el favor", comentó recordando el inicio de esta temporada cuando se permitió jugar en el Johan pese a contar únicamente con 6.000 localidades siendo el mínimo de 8.000. "Queremos ampliar el Johan. Se ha hablado con el Ayuntamiento, vimos que no eran contrarios. Hay un tema de los accesos que se colapsan mucho. Es asumible y la idea es que haya 10.000 plazas más", reconoció el presidente electo asegurando que esto lo dejaría en un aforo similar al desaparecido Mini Estadi (15.276 asientos).