Más de 80 asociaciones piden al COI no realizar pruebas de detección de sexo: "Supondría un retroceso de 30 años"

Organizaciones como la Sport & Rights Alliance (SRA), ILGA World, Humans of Sport y más de 80 asociaciones defensoras de los derechos humanos y del deporte solicitaron este martes al Comité Olímpico Internacional (COI) que abandone sus posibles planes para imponer "pruebas genéticas de determinación del sexo" y "prohibir la participación de atletas transgénero e intersexuales" en el deporte femenino.

A través de un comunicado conjunto publicado en la web de la SRA, estos grupos se quejaron del "opaco" 'Grupo de Trabajo para la protección de la categoría femenina' que, según sus fuentes, ha recomendado al COI implementar este tipo de pruebas genéticas para determinar el sexo de las atletas, tanto mujeres como niñas, para prohibir la participación de atletas transgénero e intersexuales.

"Esto constituiría un retroceso asombroso en materia de igualdad de género y supondría un retroceso de 30 años para el deporte femenino", rezó el comunicado.

La directora ejecutiva de la Alianza para el Deporte y los Derechos, Andrea Florence, indicó que esta política de pruebas de género y prohibición generalizada supondría "una erosión catastrófica de los derechos y la seguridad de las mujeres".

Dignidad

"El control y la exclusión por motivos de género perjudican a todas las mujeres y niñas, y socavan la dignidad y la equidad que el COI dice defender. Nuestra preocupación se ve agravada por el hecho de que el COI parece estar, al mismo tiempo, desinvirtiendo en la infraestructura deportiva segura que realmente protege a las mujeres y las niñas", afirmó.

El comunicado recordó que tras los Juegos Olímpicos (JJOO) de 1996, el COI votó a favor de suspender las pruebas universales de determinación del sexo por considerarlas científica y éticamente injustificables.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, la Asociación Médica Mundial, la Asociación Médica Estadounidense y, más recientemente, un grupo de expertos independientes de la ONU han condenado desde hace tiempo las pruebas de determinación del sexo y las intervenciones médicas innecesarias por considerarlas discriminatorias, poco éticas y perjudiciales.

"Instamos al COI a priorizar la seguridad sobre la política y a no permitir una política que ponga activamente en riesgo a todas las mujeres. El control invasivo del cuerpo femenino debería preocupar a todos, ya que refuerza estereotipos dañinos y expone a todas las mujeres y atletas LGBTI a un mayor acoso y escrutinio", declaró Julia Ehrt, directora ejecutiva de ILGA World.

Para dichas organizadones, esta nueva política supondría un giro radical respecto al Marco de Equidad, Inclusión y No Discriminación de 2021 del COI, un documento que cuenta la participación de más de 250 atletas y expertos.

"Dediqué mucho tiempo y esfuerzo a la elaboración del Marco de 2021 y he expresado mi opinión en repetidas ocasiones. Espero que el COI no nos ignore. Como mujer negra africana, pido al COI que garantice que el deporte internacional respete los derechos humanos de los atletas y no promueva la discriminación institucionalizada", señaló Francine Niyonsaba , medallista de plata olímpica de Burundi.

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Así, las organizaciones firmaron el manifiesto instando al COI a que revierta estos planes de realizar pruebas de sexo y prohibir la participación de mujeres en función de su estado cromosómico, y a que cumpla sus compromisos en la Carta Olímpica para garantizar que todas las personas tengan "acceso a la práctica del deporte, sin discriminación de ningún tipo con respecto a los derechos humanos reconocidos internacionalmente".