El 'skateboarding', de la calle a la alta competición

No ha acabado la ESO y ya es campeón del mundo absoluto. "Fue el momento más feliz de mi vida. No me lo creía, no me lo llego a creer", asiente el 'skater' Egoitz Bijueska (Bilbao, 2010) después de coronarse campeón del mundo en la modalidad de 'park'. Fue el domingo pasado en Sao Paulo, en Brasil. "Había quedado tercero en las semifinales y como el clima estaba un poco raro estaba rezando para que se suspendiera la final por la lluvia porque se mantenían las posiciones, porque estaba reventado y el cuerpo me dolía un montón. Luego se hizo y quedé primero", dice con la sencillez de los 15 años, por teléfono.

Egoitz Bijueska, campeón del mundo de 'skate' a los 15 años / Raisa Abal (World Skate)

Su madre, a su lado, completa el relato: "El día antes chocó con un compañero muy grande y al acabar las semifinales se lo tuvieron que llevar en ambulancia al hospital porque se quedó un poco noqueado. Le hicieron tres tacs para descartar una conmoción cerebral y no sabíamos si iba a poder competir". Acaban de aterrizar en Los Ángeles y conducen de camino a Vista, a San Diego, donde reside y entrena: es un exilio forzoso porque España aún no tiene las instalaciones necesarias. Estudia cuarto de la ESO a distancia, en su colegio de Bilbao. Sus compañeros de clase le felicitaron por el grupo de WhatsApp.

El camino empezó un día que tenía siete años y fue a un 'skate park' con un patinete que le habían regalado sus padres. "Vi a un chico hacer un truco con un 'skate' y pensé que yo también quería hacerlo. Al llegar a casa se lo dije a mis padres y me apuntaron a una escuela", explica. "Empecé sin querer más que aprender. Lo que más quería era aprender ese truco que le había visto a ese chaval el primer día. Me costó", asegura.

Deporte olímpico en Tokio

El 'skateboarding' debutó como deporte olímpico en 2021, en Tokio, "pero mis padres no me dejaban verlo porque pillaba a las 3 de la mañana y al día siguiente tenía campus de verano". Tenía diez años. Sí vio los Juegos Olímpicos de París y ahora su gran reto es Los Ángeles 2028.

El 'skateboarding' se considera un deporte nuevo, muy joven. El director general de la Federación Española de Patinaje, Xavi Moyano (Barcelona, 1975), habla de una actividad "antisistema" y "reacia a federarse" que poco a poco se va convirtiendo en un deporte, que está naciendo a nivel de alta competición. "Ahora la gente joven sube con entrenadores, preparación física, fisioterapia, nutrición y unos programas profesionales detrás, como en cualquier deporte. Todo eso hace que la curva de aprendizaje sea enorme y por eso te encuentras niños de 14, 15, 16 años que son espectaculares. Antes patinaban por la calle y ahora se tiran tres, cuatro, cinco horas al día entrenando en centros. Ahora la gente va a entrenar. Se le ha dado una estructura profesional a un deporte que no era profesional", explica. Diez de los quince 'skaters' que representaron a España en el Mundial son menores y solo uno supera los 21 años. Las seis medallistas de París eran nacidas entre 2008 y 2010.

"Es un deporte espectacular, muy, muy visual. Es lo que busca el Comité Olímpico Internacional (COI): vender productos que sean atractivos para la gente joven y que detrás lleven marcas comerciales muy potentes. El baloncesto 3x3, la escalada, el 'skateboarding'. Cosas del mundo de las redes sociales, rápidas: una ronda de 45 segundos en la que ves 15 trucos brutales, un partido de baloncesto que dura diez minutos y no dos horas", cuenta Moyano.

Más instalaciones y mayor visibilidad

El director técnico del comité nacional de 'skateboarding' de la federación, Danny Lozano (Madrid, 1973), matiza que se ha competido desde siempre y afirma que la institucionalización ha supuesto "cosas buenas", más afición por el 'skate' competitivo, más instalaciones, más puestos de trabajo y en definitiva más visibilidad, y "cosas no tan buenas", como los tics de ser un deporte como los demás: "Entre las cosas malas están los padres. No todos, pero en muchos casos. Es una actividad en la que hemos crecido sin que los padres se involucraran absolutamente para nada y ahora hay muchos padres-entrenadores. Empieza a parecerse al fútbol y es lamentable".

"Ahora muchos están cortados por el patrón del 'skate' de competición. Solo patinan por competir y si no compitieran prácticamente no patinarían. Es lo que a mí más me disgusta porque el patín es primero patinar, divertirse, todo lo que conlleva y luego ya competir. Hoy veo muchos niños y niñas sufriendo encima del patín", añade Lozano, antes skater de élite. Patinó junto a Tony Hawk, la gran leyenda de la disciplina. Usó su primer patinete, un regalo de sus padres, como "un juguete".

El primer 'skate' de Daniela Terol (Barcelona, 2008), décima en Brasil en la modalidad de 'street', se lo construyó su padre cuando tenía cinco años. "Lo perdí y lloré muchísimo", cuenta. Recuerda ir con el 'skate', cogida de la mano de su padre. También hacía natación y waterpolo y llegó un momento que tuvo que elegir. "Fue elegir entre dos deportes. Eso ha cambiado porque antes no se veía tanto así, pero para mí siempre ha sido un deporte", destaca. Entrenaba cada día dos horas como mínimo. Ahora mucho más. Tiene una beca mixta: duerme en su casa, pero hace vida en el CAR de Samti. Ahí estudia y hace la parte de gimnasio, pero aún no hay instalaciones para patinar.

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Daniela Terol Smith / Raisa Abal

Fue a los Juegos de París. "Cuando empecé no me imaginaba para nada llegar a unos Juegos porque no sabía que existía esta opción. Ya no es que no lo supiera, es que no existía", dice. Sonríe. "Fue una experiencia que me quedará para toda la vida. Creo que fue la primera vez que lloré de alegría. Cuando estábamos en la ceremonia de inauguración, me di cuenta de donde estaba y de que estaba logrando un sueño y me puse a llorar, con una sonrisa. Fue inexplicable".