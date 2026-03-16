La noche sin fin de Joan Laporta: Luz de Gas y 'We are the Champions'

Nadie dudaba dónde iba a tener lugar la fiesta de celebración de la victoria electoral de Joan Laporta. Y tal y como se esperaba, fue. A las 3:15 llegaba el presidente azulgrana electo a 'Luz de Gas' para festejar junto a su equipo los apabullantes resultados obtenidos este domingo en los comicios del FC Barcelona.

Prácticamente hasta las 3 de la madrugada se alargaron las entrevistas de los medios al mandatario y acto seguido, apareció en la discoteca barcelonesa arropado entre aplausos y un cántico apasionado del himno de la institución que dirigirá hasta 2031. Este lunes, se esperaba su ya habitual presencia en el programa de radio 'El Món a Rac1' pero Jordi Basté le excusó ya de entrada. "Obviamente le dijimos que no pasaba nada", explicó el presentador para justificar su ausencia.

No dudaba nadie de que el presidente electo celebraría su triunfo en el segundo de los templos de su vida: la discoteca Luz de Gas. Quizás los momentos más felices de su historia en el FC Barcelona los ha repartido entre el Camp Nou y esta mítica sala de fiestas. El local de la calle Muntaner, ha acogido desde hace años las máximas celebraciones de Joan Laporta y su entorno cercano desde títulos a fichajes o como ayer, victorias electorales. Y ha sido así hasta tal punto que se conviertieron ya en habituales las imágenes del abogado catalán con puros y champán en la sala de fiestas y son ahora parte de su legado personal y, según algunos críticos, parte también del carisma que le ha llevado a revalidar la presidencia del Barça.

'We are the Champions'

“Ahora a celebrarlo, que nos lo merecemos. Muchas gracias a todos por la cobertura que habéis hecho”, dijo a los medios y compañeros de equipo que le esperaban en el local. Al vencedor de los comicios, le recibieron en con un "We are de champions" que le supo a gloria y tras ello fueron cayendo en cascada abrazos, palmadas en la espalda y felicitaciones. Revalidada la presidencia, reestrenado el Spotify Camp Nou con 62.000 espectadores ese mismo día, líderes en la Liga con una goleada ante el Sevilla y vivos en la Champions. Laporta tenía demasiados motivos para entregarse a la felicidad.

Con su ya clásico puro, el abogado festejó eufórico tras conocer que había ganado por un 68% de los votos. "El resultado es contundente y nos da tanta fuerza que nos hace imparables. Vienen unos años apasionantes, serán los mejores años de nuestra vida", dijo.

Noticias relacionadas

Y, ¿cómo no iba a ser así la celebración si la tarde ya apuntaba maneras? Desde que se dieran a conocer los primeros sondeos de TV3, el presidente azulgrana estaba ya emocionado y regaló bailes virales desde su sede del Camp Nou. La carpa era una auténtica fiesta, hubo ya cava y su círculo cercano le jaleaba ya para anticipar lo que vendría más tarde. “Luz de Gas, Luz de Gas”, le coraban dándole alas.