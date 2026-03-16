Laporta celebra su victoria: "Es un resultado contundente que nos hace imparables"

Después de saltar y celebrar con su equipo la victoria electoral, Joan Laporta acudió ante la platea de periodistas para realizar sus primeras declaraciones. Acompañado de sus compañeros de junta, el presidente electo se mostró entre emocionado y eufórico. Y prometió un periodo dorado, "los mejores años de nuestras vidas", se atrevió a decir.

Empezó resaltando el carácter democrático del club "maravilloso que tenemos, donde todavía se vota para elegir quién nos representa. Esta exaltación de barcelonismo es una maravilla".

Laporta pidió aplauso para su directiva, los ejecutivos, los empleados, para Hansi Flick, para Deco y para Bojan y no fue magnánimo con su contrincante, con Víctor Font, al que ni siquiera mencionó por su nombre. "Nosaltres presentaba una candidatura de división, los socios han votado defender al Barça contra todo y contra todos. Se ha entendido nuestro mensaje, es un apoyo a la obra que hemos hecho".

Y añadió: "Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, nos da tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Serán años apasionantes y serán los mejores de nuestra vida".

Joan Laporta, en el Auditori 1899 celebrando su victoria electoral. / JOSEP LAGO / AFP

Se puso como objetivo acabar el Camp Nou y construir el nuevo Palau. "Y hacer más fuerte a este equipo de Hansi Flick y Deco". En este instante pidió un aplauso a los futbolistas, que le brindaron el apoyo en una de las imágenes de la jornada, todos ellos botando con Laporta frente a las urnas. "Han votado y eso hace club, hace del Barça una institución comprometida".