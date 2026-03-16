EL DISCURSO PRESIDENCIAL
Laporta celebra su victoria: "Es un resultado contundente que nos hace imparables"
El presidente electo promete "los mejores años de nuestras vidas"
Laporta apabulla a Font con más del doble de votos y presidirá el FC Barcelona hasta 2031
Después de saltar y celebrar con su equipo la victoria electoral, Joan Laporta acudió ante la platea de periodistas para realizar sus primeras declaraciones. Acompañado de sus compañeros de junta, el presidente electo se mostró entre emocionado y eufórico. Y prometió un periodo dorado, "los mejores años de nuestras vidas", se atrevió a decir.
Empezó resaltando el carácter democrático del club "maravilloso que tenemos, donde todavía se vota para elegir quién nos representa. Esta exaltación de barcelonismo es una maravilla".
Laporta pidió aplauso para su directiva, los ejecutivos, los empleados, para Hansi Flick, para Deco y para Bojan y no fue magnánimo con su contrincante, con Víctor Font, al que ni siquiera mencionó por su nombre. "Nosaltres presentaba una candidatura de división, los socios han votado defender al Barça contra todo y contra todos. Se ha entendido nuestro mensaje, es un apoyo a la obra que hemos hecho".
Y añadió: "Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza, nos da tanta fuerza que nos hará imparables. Seguiremos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Serán años apasionantes y serán los mejores de nuestra vida".
Se puso como objetivo acabar el Camp Nou y construir el nuevo Palau. "Y hacer más fuerte a este equipo de Hansi Flick y Deco". En este instante pidió un aplauso a los futbolistas, que le brindaron el apoyo en una de las imágenes de la jornada, todos ellos botando con Laporta frente a las urnas. "Han votado y eso hace club, hace del Barça una institución comprometida".
Suscríbete para seguir leyendo
- Carlos Leal lleva 25 años seguidos corriendo la Maratón de Barcelona junto a su gemelo: 'Tenemos 65 años y la sensación que tienes es que eres joven
- Juan Pablo Mitjans, hijo del arquitecto del Camp Nou: 'El estadio ha perdido elegancia respecto al proyecto inicial
- ¿Laporta o Font? ¿Debe volver Messi? Barcelonistas ilustres se posicionan de cara a las elecciones del domingo
- Anna Garriga, economista: 'El Barça es un club hundido económicamente, más que nunca
- Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou
- Laporta y Font se enzarzan en el debate de TV3 con frases como 'eres un trilero
- La etíope Fotyen Tesfay roza el récord del mundo femenino en su apoteósico debut en el Maratón de Barcelona
- Limak no puede ser Juan Palomo