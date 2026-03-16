Gana Laporta, gana Flick, gana Echevarría, gana Deco, gana Lamine ¿gana el Barça?

Ha ganado, de nuevo, Joan Laporta a Víctor Font. Ha ganado Hansi Flick al técnico desconocido. Ha ganado el psiquiatra Ferran Olivé al economista y banquero Jaume Guardiola. Ha ganado el exagente de futbolistas y, ahora, director deportivo, Anderson Luis de Souza ‘Deco’ al tridente profesional y futbolístico. Ha ganado Gabriel Martínez, el 'dircom' azulgrana, al voluntarioso equipo mediático del oponente. Ha ganado Lamine Yamal, que pidió el voto a última hora para el expresidente, a Xavi Hernández, que fue quien lo puso en el equipo y le dio la primera oportunidad.

Ha ganado la improvisación a un proyecto. Ha ganado la deuda al plan de saneamiento. Ha ganado el ‘pit i collons’ al sentido común. Ha ganado la familia y los amigos a los profesionales. Ha ganado Alejandro Echevarría al CEO que estaba por llegar. Ha ganado la fiesta, el ‘rock and roll’, a la música clásica y Beethoven. Ha ganado ‘Luz de Gas’ al Liceu. Ha ganado Limak a Acciona, FCC, Ferrovial y Sacyr. Ha ganado el retraso a la puntualidad.

Han ganado los comisionistas a la rectitud. Ha ganado Xavier Sala i Martín a los auditores (varios). Ha ganado aquel que quería seguir siendo presidente al que pretendía que le entregaran la presidencia en bandeja. Ha ganado el que tiene un cuñado intimidante ("Busquets iba a votar con Xavi, pero apareció el cuñado", contó Font) al señor que deja sentarse a las abuelitas en el metro. Ha ganado la butifarra al estrechamiento de manos. Ha ganado el equipo al ‘més que un club’. Ha ganado el Torrente catalán al señor de la sociedad civil catalana. Ha ganado quien mejor se vende al que tiene miedo de venderse mal.

Ha ganado el selfie a la fotografía. Ha ganado el papel, el diario, el texto a las redes, a X, Instagram y Tik-Tok. Ha ganado el Cid Campeador a ‘Gladiator’. Ha ganado la VISA del Barça al dinero de bolsillo. Ha ganado Via Veneto y el Botafumeiro al Flash Flash e Il Giardinetto. Ha ganado el presente al futuro. Ha ganado el Spotify Camp Nou al Olimpic de Montjuïc.

Hansi Flick acompañado por el candidato Joan Laporta ejerce su derecho a votar. / Jordi Cotrina / EPC

Ha ganado el ruido al silencio. Ha ganado aquel al que la reelección le da la vida al que tiene la vida solucionada sin la presidencia del Barça. Ha ganado la mentira a la verdad. Ha ganado la hipoteca a pagar al contado. Ha ganado el turista al socio.

Ha ganado el pillo a todos los listos. Ha ganado el profesional al aficionado. Ha ganado el trilero al que no sabe hacer trampas. Ha ganado el que no ha dado explicaciones al que no ha sabido explicarse. Ha ganado el que aplaudía a todo el mundo al que (casi) se ha escondido en el Spotify Camp Nou. Ha ganado el que temió perder cuando vio el número de firmas de la oposición al que creyó tenerlo ganado.

Ha ganado el cómplice al legal. Ha ganado “¡que no estamos tan mal!” al “club está arruinado”. Ha ganado malo conocido por bueno por conocer. Ha ganado la chuleta al ordenador. Han ganado los resultados a los sueños. Ha ganado quien se ha sabido aprovechar de la herencia (deportiva) a quien no ha sabido explicar qué equipo quería.

Han ganado los abrazos a los saludos. Ha ganado el burofax a la llamada. Ha ganado el secretismo, la confidencialidad, a la transparencia, a los números limpios. Ha ganado quien ha sabido escoger, más y mejor, el momento, la fecha y el método de la votación al que creyó estar preparado para cualquier momento.

Ha ganado El Llanero Solitario a quienes no supieron entender, desde el primer día, desde muchos meses antes de la votación, que, incluso unidos, iba a ser difícil derrotar a un presidente tan, tan, tan profesional y carismático como Joan Laporta.

Ha ganado quien quiere ganar partidos (incluso con ayuda arbitral) a quien prefiere jugar bonito. Ha ganado el de siempre contra otro más. Ha ganado el que se sabe todos los trucos al que en su vida ha hecho trampas. Ha ganado el de la corbata, larga y azulgrana, al descamisado de Hugo Boss. Ha ganado quien necesita seguir siendo presidente para seguir manteniendo a un montón de familias frente a quien ha escondido a su familia para no dañarla.

Y, sobre todo, ha ganado quien se ha rodeado de asesores (a sueldazo) como Enric Masip, que ha increpado e insultado a Edu Polo, jefe de comunicación de Xavi Hernández en su etapa de entrenador, que fue a votar acompañado de su hijo. "Que daño le hace al Barça y a Laporta este personaje, pero no me sorprende de alguien que defendía a Rubiales y publicaba tuits racistas…".

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Ese es el Barça que nos espera durante cinco años más. El Barça que quieren sus socios. El Barça que ha convertido en una gran fiesta la victoria de un presidente que conoce el pálpito de la ‘gent blaugrana’ y que declara, sin tapujos, que quien no es laportista, no es culé.