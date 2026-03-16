Suman un total de 114.504 los socios llamados a las urnas y son solo dos los candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente.

De esos 114.504 barcelonistas que conforman el censo electoral, un total de 86.646 son socios y el resto (27.858) son socias, y todos serán igual de importantes para decidir el futuro del club, en las decimoquintas elecciones presidenciales --en las que se elige a toda la Junta Directiva-- y las novenas con sufragio universal, desde las primeras en 1978 hasta las de este domingo.

Noticias relacionadas

En este directo te iremos contando las últimas noticias y detalles de interés sobre la jornada electoral de este domingo.

"Ganar títulos y la inauguración del nuevo Camp Nou", lo que más ilusiona a Laporta El reelegido presidente del Barça ha afirmado que lo que más le ilusiona en esta nueva etapa es "ganar títulos y la inauguración del nuevo Camp Nou".

Laporta dice que se ha salvado una situación de ruina económica Laporta ha afirmado en Onda Cero que han salvado una situación de ruina económica y ha asegurado que eso le "llegaba a la gente".

Laporta. "Quiero entrar en una fase de crecimiento económico" "Quiero entrar en una fase de crecimiento económico", ha asegurado Joan Laporta en Onda Cero tras imponerse a Víctor Font en las elecciones.

Así les hemos contado la jornada electoral Hasta aquí el directo de esta jornada electoral del FC Barcelona. Mañana seguiremos ampliando la información.

Joan Laporta: "Ahora acabaremos el Camp Nou y construiremos un nuevo Palau. Reforzaremos el primer equipo con Flick en el banquillo y Deco en los despachos" "Hoy se ha visto un ambiente de uqe el barça es una institución comprometida y abierta al mundo y que el priemr equipo aprticfipara ha sido especialmente feliz" "Este resutlado es contundente. Nos da mucha fuerza. Nos da tanta fuerza que nos hace imparables y nos nos parará nadie para seguir defendiendo al Barça contra todos y todo"

Joan Laporta: "Es bueno que el entrenador del primer equipo haya hecho el paso de votar" "Deco y Bojan tmabién han aprticipado. Hay tantos ejecutivos que se han involucrado que quiero pedir un aplauso para ellos" "Estas elecciones han tenido una candidatura, la que ha perdido, que presentaba una propuesta de confrontación y división y los socios han votado nuestra propuesta por mayoría amplia. La nuestra era que todos juntos defendamos al club contra todo y todos"

Joan Laporta: "Un club donde los socios votan apra decidir quien los representará es único en el mundo. Esta exaltación de barcelonismo es una maravilla que tenemos en el club" "Hoy los socios han votado mayoritariamente desplazándose y ha sido una fiesta de la democracia y el civismo. Quiero poner de manifiesto el buen trabajo que hacen nuestros ejecutivos y trabajadores" "Quiero hacer referencia a la candidatura contrincante, encabezada por el candidato rival que también ha permitido, a su manera, que este cometido electoral haya sido una fiesta del barcelonismo"

Joan Laporta, ante los medios Joan Laporta, Ferran Olivé, Elena Fort, Antonio Escudero, Xavier Puig, Joan Solé, Miquel Camps, Aureli Mas, Jaume Santiveri, Carme Hortelà y el resto de directivos de la candidatura han subido al escenario para celebrar la victoria.

Albert Guasch Laporta apabulla a Font con más del doble de votos y presidirá el FC Barcelona hasta 2031 La urgencia del cambio predicado por Víctor Font no ha sido escuchada por la masa social azulgrana y Joan Laporta repetirá como presidente del FC Barcelona. El plebiscito le ha salido de fábula. Ni siquiera ha habido un resultado ajustado. Laporta ha sumado 32.934 votos, un 68,18%, propinando una segunda derrota consecutiva al empresario de Granollers. Se desvanece su sueño de ocupar algún día el mejor sillón del Camp Nou. El carisma del mandatario barcelonés, de 63 años, se ha demostrado de nuevo irresistible. La crónica completa de Albert Guasch, aquí.