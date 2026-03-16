Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Oscar 2026Elecciones BarçaElecciones Castilla y LeónAlfombra rojaOliver LaxeJavier BardemMejores vestidos OscarsNominados OscarRosalíaGira RosalíaHuelga profesoresTiempo CatalunyaGuerra en IránFrancisca Cadenas
instagramlinkedin

En Directo

Los socios votan continuidad

Elecciones a la presidencia del FC Barcelona 2026, en directo | Última hora de los candidatos, horarios y la jornada electoral en el Camp Nou

Hansi Flick acompañado por el candidato Joan Laporta ejerce su derecho a votar como socio blaugrana durante la jornada electoral.

Hansi Flick acompañado por el candidato Joan Laporta ejerce su derecho a votar como socio blaugrana durante la jornada electoral. / Jordi Cotrina / EPC

Albert Guasch

Begoña González

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Suman un total de 114.504 los socios llamados a las urnas y son solo dos los candidatos: el abogado Joan Laporta i Estruch (Barcelona, 29 junio de 1962) y el empresario Víctor Font i Manté (Granollers, 12 agosto de 1972) para determinar quién será el presidente del FC Barcelona para los próximos cinco años, en una escena en la que todos los focos iluminan al último presidente.

De esos 114.504 barcelonistas que conforman el censo electoral, un total de 86.646 son socios y el resto (27.858) son socias, y todos serán igual de importantes para decidir el futuro del club, en las decimoquintas elecciones presidenciales --en las que se elige a toda la Junta Directiva-- y las novenas con sufragio universal, desde las primeras en 1978 hasta las de este domingo.

Noticias relacionadas

En este directo te iremos contando las últimas noticias y detalles de interés sobre la jornada electoral de este domingo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL