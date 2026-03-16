Audrey Pascual: "Aún no soy consciente de haber ganado cuatro medallas, es una locura"

La esquiadora española Audrey Pascual, que llegó este lunes a Madrid tras su participación en los recientes Juegos Paralímpicos de Milán Cortina, afirmó que todavía no es consciente de haber ganado cuatro medallas, dos oros, una plata y un bronce.

"Todavía no soy consciente de haber ganado cuatro medallas. Sí que ha sido el sueño desde que empecé más o menos a hacer deporte, pero bueno, cuatro medallas en la maleta paralímpicas es una locura", señaló a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas junto al resto de la delegación española que participó en los Juegos.

"Ilusión y felicidad"

Nacida en Madrid pero afincada en Granada desde hace años, fue recibida por una gran comitiva que esperaba su llegada, después de conseguir el oro en la combinada y el supergigante, la plata en descenso y el bronce en eslalon. Un recibimiento que le generó "ilusión" y "felicidad".

"La verdad que me hace mucha ilusión. También llevo mucho tiempo fuera de casa y sin ver a mis amigas, entonces que vengan aquí es genial. No me lo esperaba porque pensaba que iba a ser un recibimiento rápido en casa, pero bueno, muy feliz de que también lo hayan estado viendo y lo hayan vivido conmigo", dijo a los medios a su llegada.

Encima de su cama

Audrey Pascual señaló que los cuatro metales que ganó en los Juegos los colocará junto a un medallero que tiene encima de su cama, al que no le había hecho espacio "antes de tiempo" por si la cosa en Italia no salía bien. "Creo que ya puedo prepararles un buen hueco y que se vean bien", apostilló.

A su llegada, con una de las medallas colgada al cuello, admitió que las otras tres se encontraban "bien guardaditas" en la maleta debido a su peso, aunque durante esta semana las ha tenido colocadas encima de su mesita de noche.

Croquetas de jamón

Lejos de una alocada celebración, Pascual indicó que lo que más le apetece al volver a casa es comer croquetas: "Después de no pisar España en mucho tiempo me apetece comer croquetas de jamón con mis compañeros. Esta noche saldremos a cenar para celebrar un poco todo ya de relax".

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La delegación española participante en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026, encabezada por Pascual, será recibida este martes en el Palacio de la Zarzuela por los reyes y, posteriormente, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD), además de por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.