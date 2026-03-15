Vingegaard aplasta la París-Niza y se proclama gran favorito para la Volta

Jonas Vingegaard ha cumplido con la condición de favorito y se ha impuesto en la París-Niza que le ha permitido vestir el mismo jersey amarillo del Tour que tan caro le pondrá Tadej Pogacar en julio.

Ha exhibido el hambre de victoria que muestra siempre allá donde corre (dos victorias de etapa y un segundo puesto, este domingo, por detrás del francés Lenny Martínez en la fuga de ambos) y se ha beneficiado de la caída que Juan Ayuso sufrió el miércoles y que le supuso la retirada de la carrera. El ciclista español era el único que podía plantar cara de verdad a la estrella danesa, que con la victoria en Francia ya se impulsa como máximo favorito de la Volta, que empieza el lunes día 23 en Sant Feliu de Guíxols.

Los elegidos

Nada está cambiando en los inicios de este curso ciclista 2026. Pogacar ha corrido una sola carrera (Strade Bianche) y la ha ganado con exhibición; Vingegaard se ha estrenado en la París-Niza que ha dominado y encima al ataque. En Italia, Tirreno-Adriático, el guion ha sido similar. Ha ganado el mexicano Isaac del Toro, el mismo que vencía a finales de 2025 en todas las carreras en las que no participaba su compañero y jefe Pogacar. Y lo ha hecho dando la impresión de que rueda con tanta facilidad que sólo unos pocos son capaces de superarlo para conseguir la segunda ronda por etapas del año después de imponerse en el Tour de los Emiratos.

Vingegaard, de amarillo, llega con Lenny Martínez, ganador de la última etapa, a Niza, en un lugar distinto al habitual, Paseo de los Ingleses, por las elecciones municipales francesas. / ASO

Si se contempla a Del Toro, sólo 22 años, se aprecia que es una estrella que sería capaz de buscarle las cosquillas a su amigo Pogacar si no corriese en el mismo equipo; derrotarlo es otra historia, por lo que si sabe trabajar de gregario -no todos los líderes saben colocarse bien los anillos en los dedos- el fenómeno esloveno tendrá en el Tour un ayudante de gala para impulsarlo hacia una quinta victoria.

En Italia, además, se ha visto que Mathieu van der Poel gana lo que tiene anotado y que poco a poco Wout van Aert entra en forma después de la fractura de tobillo que sufrió a principios de enero al caer sobre la nieve del ciclocrós. Otro dato a tener en cuenta tras la disputa de la Tirreno-Adriático es que Primoz Roglic no parece estar tan fuerte como otros años.

El podio de la Tirreno-Adriático, con Del Toro en el centro, Jorgenson a la izquierda, y Pellizzari. / GIRO DE ITALIA

Por esta razón, se sacrificó en favor de Giulio Pellizzari, de lo mejor que hay ahora en Italia, aunque al final cedió la segunda plaza de la general al estadounidense Matteo Jorgerson por una jugarreta de experiencia impulsada por Van Aert, compañero del norteamericano en el Visma, en el esprint bonificado de la última etapa que acabó al esprint con triunfo de Jonathan Milan.

La Milán-San Remo

Ahora tocan unos días de descanso en cuanto a rondas por etapas en una semana que servirá para celebrar el primero de los ‘monumentos’, el próximo sábado, con la Milán-San Remo, que se le resiste a Pogacar que ha intentado ganar al atacar desde lejos, al inicio y al final de la subida al Poggio, el obstáculo previo a la llegada a la famosa Vía Roma.

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Vingegaard, que en Francia también ganó las clasificaciones de la montaña y la regularidad, viajará el domingo que viene a Catalunya para liderar una Volta con perfil de montaña y cartel de lujo; entre otros, aparte del danés: Remco Evenepoel, Joâo Almeida, Tom Pidcock, Florian Lipowitz, Richard Carapaz, Egan Bernal y los españoles Enric Mas y Mikel Landa.